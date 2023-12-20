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نقابة البيطريين: استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى الجمعة والسبت

12/20/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريي ، فى استقبال طلبات الأعضاء الراغبين فى الترشح خلال أيام الإجازات الخاصة بالنقابة، وهما يومى الجمعة والسبت، وذلك حتى نهاية الفترة المحددة لفتح باب الترشح والمقرر لها حتى 27 ديسمبر 2023.



وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأعضاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.



وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:




أولا: مجلس النقابة العامة:





1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.





2-
ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.





3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.





4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.





5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.





6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.





7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.





8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.





9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.





ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-





1-
رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً.





2-
عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.





3-
عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.












MENAFN20122023000132011024ID1107635277

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