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اليوم السابع: توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

12/20/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) تحت عنوان "توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية"، تتابع اليوم السابع في عددها الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، وتأكيد رئيس الوزارء، أن مشهد الانتخابات الرئاسية تعبير عن الإرادة القوية للمصريين.





واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا:

مشهد الانتخابات الرئاسية تعبير عن الإرادة القوية للمصريين.. رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة: التفاف شعبى حول الرئيس لعبور التحديات خلال الفترة المقبلة


توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية.. مدبولى: إتمام صفقات بـ5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة و4 قطاعات أولوية ضمن الطروحات



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