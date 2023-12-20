Thursday, 21 December 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجويلى يلقى خلاصات أجندتى 2030 و2063 للتنمية أمام ندوة أممية إفريقية

12/20/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) ألقى السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة الرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الخلاصات ختاماً للندوة رفيعة المستوى التى عقدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى بعنوان "نحو "إفريقيا متكاملة":تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063" بدار السلام، بجمهورية تنزانيا المتحدة. وأبرز الجويلى إن التعاون الشامل بين المنظمتين يتم تحت مظلة المؤتمرات السنوية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة برئاسة السكرتير العام ورئيس المفوضية التي انعقدت دورتها السابعة نوفمبر الماضي في نيويورك، أضف إلى ذلك الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي تم إطلاقه هذا العام برئاسة نائبتي رئيسى المنظمتين.



وحدد المستشار الاستراتيجي لنائبة
الرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ثلاثة مسارات مطروحة للتقريب بين منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، الأول هو المسار المشترك بين الأمانتين، والثانى هو مسار الآليات الحكومية، والثالث هو مسار أصحاب المصالح المتعددين. أما بالنسبة للمسار المشترك بين الأمانتين ، فقد سلطت الندوة رفيعة المستوى الضوء على المؤتمرات السنوية على مستوى قيادتى المنظمتين، والحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة على مستوى النواب، والذي سيشمل أيضًا الاجتماعات بين كبار المسئولين، وحيث بينت الندوة أن هناك مجالا لمسار إداري إضافي على مستوى المديرين بحيث يمكن تنظيم لقاءات دورية للمديرين من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بانتظام من خلال جلسات مواضيعية، تمثل أيضاً اجتماعات تحضيرية للقاءات رفيعة المستوى بين القيادات على الجانبين، على أن يتم تعزيزها من خلال التفاعل المنتظم ميدانياً، باعتبار أن شبكة المنسقين المقيمين التابعة للأمم المتحدة توفر منصة فريدة لدمج خطتي 2030 و2063 في إطار واحد يترجم التزام قيادتى المنظمتين إلى برامج عمل وأنشطة مشتركة.



وأشار "الجويلى" إلى أن المسار الثانى، وهو الحكومي البينى، فهناك عدد من الآليات التي بموجبها تجتمع الدول الأعضاء بشكل مشترك من خلال المجالس النظيرة مثل المشاورات السنوية بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وقد أظهرت مداولات أهمية توسيع هذا التفاعل ليشمل مجال التنمية، حيث يبرز منتدى السياسات الرفيع المستوى الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشكل واضح في هذا الصدد باعتباره فرصة لتسليط الضوء على أولويات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك من خلال تخصيص جلسة لهذا الموضوع والاستفادة من مشاركة دوله الأعضاء في الشق الوزاري لذلك المنتدى.



وأضاف المستشار الاستراتيجى بمفوضية الاتحاد الأفريقي أن مسار أصحاب المصلحة المتعددين يعد ابتكارا أساسياً تعتبر الندوة رفيعة المستوى أحد أمثلته حيث ضمت أكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة الضالعين في عملية التنمية إذ أتاحت مداولاتها المغلقة إجراء مناقشة رصينة وصريحة بشأن التحديات التي تواجه القارة فى ممارسة جديدة تستحق المزيد من الرعاية من خلال عقدها بشكل منتظم، وربما أيضًا على أساس مواضيعي يساهم في بناء مجتمع معرفي أفريقيا في أمس الحاجة إليه.



ووصف الجويلى خلاصات الحوار رفيع المستوى بأنها "طريق دار السلام إلى الأمام" فى التعاون بين المنظمتين لتعزيز التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يكتسب أهمية إضافية مع إطلاق الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ من جانب، وانتهاء تقييم منتصف المدة لتنفيذ الأهداف التنموية المستدامة لعام ٢٠٣٠ من جانب آخر.












MENAFN20122023000132011024ID1107635275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث