البيئة تطرح مشروعات لإعادة تدوير مخلفات الفاكهة لإنتاج الأعلاف قريبا

(MENAFN
- Youm7) أكد مصدر مسؤل داخل وزارة البيئة ، أنه ضمن رؤية مصر 2030 ، وفى إطار خطة الوزارة لتوطين آليات الزراعة المستدامة وإعادة التدوير للمخلفات الزراعية، زيادة العائد على الأنشطة الزراعية، سيتم طرح حزمة مشروعات عبر منصة الاستثمار البيئي والمناخي،
لإعادة تدوير
مخلفات الفاكهة في إنتاج مركزات العصائر، والدبس والأعلاف.
واوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه المشروعات تبدأ باستثمارات تتراوح من 50 مليونا وحتى 500 مليون جنيه، وفقا لدراسات الجدوى التي تعدها وزارة البيئة بالتنسيق ومشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، واحدى الشركات البيئية الخاصة، بهدف شجيع الشباب من صغار المستثمرين
على التوسع في برامج الزراعة والاقتصاد الأخضر، وكذلك استغلال المخلفات لإنتاج السماد والأعلاف.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البيئة تستهدف من المشروع إنتاج مركزات ذات قيمة مضافة، منها منتجات التخمير ومنتجات معجون الفاكهة والكعك المضغوط والمربى، وكذلك انتاج الأعلاف الحيوانية بعد ارتفاع
تكلفة الاستيراد لها، ومن هذه المشروعات سيتم
إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج الأعلاف من مستخلصات الفاكهة والخضراوات، والتى يتراوح
رأس مالها من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.
MENAFN20122023000132011024ID1107635274
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