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البيئة تطرح مشروعات لإعادة تدوير مخلفات الفاكهة لإنتاج الأعلاف قريبا

12/20/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسؤل داخل وزارة البيئة ، أنه ضمن رؤية مصر 2030 ، وفى إطار خطة الوزارة لتوطين آليات الزراعة المستدامة وإعادة التدوير للمخلفات الزراعية، زيادة العائد على الأنشطة الزراعية، سيتم طرح حزمة مشروعات عبر منصة الاستثمار البيئي والمناخي،
لإعادة تدوير
مخلفات الفاكهة في إنتاج مركزات العصائر، والدبس والأعلاف.



واوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه المشروعات تبدأ باستثمارات تتراوح من 50 مليونا وحتى 500 مليون جنيه، وفقا لدراسات الجدوى التي تعدها وزارة البيئة بالتنسيق ومشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، واحدى الشركات البيئية الخاصة، بهدف شجيع الشباب من صغار المستثمرين
على التوسع في برامج الزراعة والاقتصاد الأخضر، وكذلك استغلال المخلفات لإنتاج السماد والأعلاف.






وأشار المصدر إلى أن وزارة البيئة تستهدف من المشروع إنتاج مركزات ذات قيمة مضافة، منها منتجات التخمير ومنتجات معجون الفاكهة والكعك المضغوط والمربى، وكذلك انتاج الأعلاف الحيوانية بعد ارتفاع
تكلفة الاستيراد لها، ومن هذه المشروعات سيتم
إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج الأعلاف من مستخلصات الفاكهة والخضراوات، والتى يتراوح
رأس مالها من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.
















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