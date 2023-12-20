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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لـإكسترا نيوز: وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر في قطاع المياه

12/20/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد سفير الاتحاد الأووربي بالقاهرة كريستيان بيرجر ، بالعلاقات بين الاتحاد ومصر في كل المجالات والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مصر هي أعلى دولة بإفريقيا لديها استثمارات من أعضاء الاتحاد.



وقال في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، إنه في نهاية 2023 أصبح الوقت مناسبا للنظر لما أنجزناه، نحن نبني تعاونا وثيقا على مدار سنوات عديدة على نطاق واسع من الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحاول أن نأخذها لمستوى أعلى في تعاون شامل بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



وأوضح أنه هذا العام شهد العديد من الخطوات المهمة في هذا التعاون، فعلى المستوى الأمني عقدنا مؤتمرا لمكافحة الإرهاب، وعملنا على تنفيذ اتفاقية تخص الهيدروجين، كما وقعنا اتفاقية حول التعاون في قطاع المياه.












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