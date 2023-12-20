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خبير فى الشأن الإسرائيلى: التطرف يحكم الشارع فى تل أبيب وليس الحكومة فقط

12/20/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور سعيد عكاشة الخبير والمتخصص في الشأن الإسرائيلى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى لا يعلن الأرقام الحقيقة عن خسائره فى الهجوم البرى على قطاع غزة ، مشيرا إلى أن عمليات جيش الاحتلال لم تسيطر على شمال القطاع بشكل كامل.



وأضاف سعيد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك انتقاد كبير داخل الحكومة من خلال الإعلام الإسرائيلي وكبار الكتاب يتحدثون عن أن هناك 3 أهداف معلنة لحكومة نتنياهو ولم يتحقق منها شيء، بينما وزير الدفاع يتكلم عن أن العملية قد تستمر لمدة عام لتحقيق هدفها.



وأوضح سعيد عكاشة، أن النبرة المتطرفة هي الأعلى في الشارع الإسرائيلي وليست الحكومة فقط، مضيفا: "لو في حتى أحزاب اسرائيلية مع حل الدولتين بقى في رأي عام متوحش لا يقبل أي سلام مع الفلسطينيين ونتنياهو نفسه انتهى، ولو جه أي شخص غيره مفيش قبول لفكرة دولة فلسطينية والتطرف زاد جدا في الشارع".












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