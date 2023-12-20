لافروف: نأمل أن يتفاعل مجلس الأمن الدولى قريبا مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمل روسيا فى أن يتفاعل مجلس الأمن الدولى قريبًا مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.
وقال لافروف، فى تصريحاته عقب انتهاء المنتدى الروسى العربى فى مراكش بالمغرب: "لقد أكدنا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر فى أقرب وقت ممكن وتقديم المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من أخطر العواقب الإنسانية للحصار واستمرار القتال"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضاف: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولى قريبا من رفع صوته لصالح هذه الخطوة الإنسانية التى طال انتظارها".
كما أشار إلى أن الجانبين العربى والروسى أكدا موقفًا مشتركًا بشأن عدم قبول الرد على أى هجمات إرهابية من خلال "معاقبة المدنيين بشكل جماعي، أو استخدام القوة بشكل عشوائي، أو انتهاك القانون الإنسانى الدولي".
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