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لافروف: نأمل أن يتفاعل مجلس الأمن الدولى قريبا مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة

12/20/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمل روسيا فى أن يتفاعل مجلس الأمن الدولى قريبًا مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.

وقال لافروف، فى تصريحاته عقب انتهاء المنتدى الروسى العربى فى مراكش بالمغرب: "لقد أكدنا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر فى أقرب وقت ممكن وتقديم المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من أخطر العواقب الإنسانية للحصار واستمرار القتال"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأضاف: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولى قريبا من رفع صوته لصالح هذه الخطوة الإنسانية التى طال انتظارها".


كما أشار إلى أن الجانبين العربى والروسى أكدا موقفًا مشتركًا بشأن عدم قبول الرد على أى هجمات إرهابية من خلال "معاقبة المدنيين بشكل جماعي، أو استخدام القوة بشكل عشوائي، أو انتهاك القانون الإنسانى الدولي".







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