جيش الاحتلال: سنظل نقتل ونقصف حزب الله ولن نجعلهم بالقرب من حدودنا

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجارى في مؤتمر صحفى اننا مستمرون في العملية البرية على قطاع غزة وإعادة المخطوفين هدف من اهداف الحرب ومهمة عليا، واعطينا تعليمات للتفتيش عن المخطوفين.

وأضاف: قصفنا عدة أهداف لحزب الله في لبنان وحزب الله يتواجد بالقرب من الحدود ونحن لن نسمح بتهديد الحدود وسنظل نقصف ونقتل وسيجر حزب الله لبنان إلى الحرب ولن نجعلهم يظلون بالقرب من الحدود .

وتابع: ندعو إلى تعويض المقاتلين من قوات الاحتياط وستخرج قوات من مرة إلى أخرى للانتعاش والعودة مرة أخرى إلى غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.