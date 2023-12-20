زامبيا تواجه تفشي الجمرة الخبيثة والكوليرا

MENAFN - Youm7) سجلت زامبيا، التى تواجه بالفعل أسوأ وباء للجمرة الخبيثة منذ أكثر من عقد، حالات وفاة جديدة بسبب الكوليرا، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد.



وذكرت السلطات الزامبية أنه توفي أربعة أشخاص بسبب الكوليرا في العاصمة لوساكا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العدوى إلى 64 في عموم البلاد منذ بداية العام، وفق ما نقله موقع "أوول أفريكا".



وتشهد القارة عدوى إسهال حادة ناجمة عن امتصاص طعام أو ماء ملوث بالبكتيريا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



وقالت وزيرة الصحة الزامبية سيلفيا ماسيبو، إن الحكومة توزع الكلور لتنقية المياه في المناطق المتضررة من الوباء ودعت السكان إلى احترام إجراءات النظافة الصارمة.



وتأتي هذه الوفيات الجديدة بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن البلاد تواجه أسوأ تفشي لمرض الجمرة الخبيثة منذ عام 2011، ومنذ بداية العام؛ أودت الجمرة الخبيثة "أورانثراكس" بحياة أربعة أشخاص وإصابة 700 حالة مشتبه بها في البلاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 26 من الحالات المشتبه فيها في زامبيا جاءت من "استهلاك اللحوم المأخوذة من جثث ثلاثة أفراس النهر". وحذرت المنظمة من وجود خطر "كبير" لانتشار وباء الجمرة الخبيثة إلى الدول المجاورة، نظرا "للتنقلات المتكررة عبر الحدود للسكان والحيوانات".



وإلى جانب زامبيا، سجلت كينيا ومالاوي وأوغندا وزيمبابوي حالات إصابة بالجمرة الخبيثة هذا العام،

مع إجمالي 20 حالة وفاة ونحو 1100 حالة مشتبه فيها.