أوكرانيا تقلص العمليات العسكرية بسبب نقص الأسلحة

MENAFN - Youm7) قررت القوات المسلحة الأوكرانية تقليص العمليات العسكرية بسبب نقص قذائف المدفعية والذخيرة خلال مواجهاتها مع القوات الروسية على خلفية انخفاض المساعدات من الحلفاء الغربيين، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه الشركاء دعم البحرية الأوكرانية والأمن السيبراني.



وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن كييف تعاني من نقص كبير في القذائف لاسيما من طراز 122 و152 ملم، حيث يشير معهد دراسات العمليات العسكرية الأوكراني إلى أن نقص المدفعية وتأخير المساعدات الغربية سيؤدي بدوره إلى تأخير عمليات الهجوم المضاد في عام 2024.



وفي الوقت نفسه، تخطط أوكرانيا وبريطانيا لتوقيع اتفاقية أمنية مدتها 10 سنوات، ستقدم بموجبها بريطانيا خبرتها لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على البحر الأسود.





وستتضمن الوثيقة أيضًا ضمانات أمنية بعد انتهاء العمليات الروسية، كما تركز على زيادة إمدادات الأسلحة واستعادة العقوبات.



وتشير التقارير إلى أن شركة (ريكورديد فيوتشر)، وهي أكبر شركة خاصة للأمن السيبراني وهي متخصصة في جمع ومعالجة وتحليل ونشر معلومات التهديدات في العالم، ستواصل دعم أوكرانيا في عام 2024 وستقدم أكثر من 23 مليون دولار. وتساعد أدواتها في اكتشاف الهجمات السيبرانية والرد عليها في المراحل المبكرة.





تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي تأسست في عام 2009 ، ومقرها في سومرفيل ، ماساتشوستس بالولايات المتحدة، قدمت بالفعل خلال العام الجاري مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار.