ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا

(MENAFN
- Youm7) واصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.
وتعادل الزمالك سلبياً مع
ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون:
حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.
ودخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لاندو لانجانجا،خط الدفاع: ناندينهو، فابريسيو، أليكساندر فيرناندو وكاشي،خط الوسط: سيلسو، فيكتوريانو وداباندا،الهجوم: سادا ديالو، جواو تشينجادو مانها وديكو.
MENAFN20122023000132011024ID1107635267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.