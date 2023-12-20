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ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا

12/20/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Youm7) واصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.

وتعادل الزمالك سلبياً مع
ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون:
حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ودخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لاندو لانجانجا،خط الدفاع: ناندينهو، فابريسيو، أليكساندر فيرناندو وكاشي،خط الوسط: سيلسو، فيكتوريانو وداباندا،الهجوم: سادا ديالو، جواو تشينجادو مانها وديكو.







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