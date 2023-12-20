الداخلية يفسخ التعاقد مع أجويرو بالتراضي

(MENAFN
- Youm7)
كشف أحمد علاء وكيل اللاعب عبد الرحمن أجويرو مهاجم فريق الداخلية عن أنه تم الإتفاق علي فسخ تعاقده مع الداخلية بالتراضي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والبحث عن نادى أخر .
أضاف علاء أن أجويرو اتفق على قطع الإعارة مع فريق الداخلية بالتراضي بين الطرفين وذلك لأن اللاعب كان يحالفه سوء حظ وعدم توفيق مع الفريق الشرطي
في الوقت ذاته يدرس عبد الرحمن أجويرو مهاجم فريق الداخلية المعار من صفوف غزل المحلة عدة عروض داخلية وخارجية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
كان قد نجح مسئولو نادى الداخلية في الحصول على خدمات عبد الرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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