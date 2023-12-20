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الداخلية يفسخ التعاقد مع أجويرو بالتراضي

12/20/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Youm7)
كشف أحمد علاء وكيل اللاعب عبد الرحمن أجويرو مهاجم فريق الداخلية عن أنه تم الإتفاق علي فسخ تعاقده مع الداخلية بالتراضي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والبحث عن نادى أخر .



أضاف علاء أن أجويرو اتفق على قطع الإعارة مع فريق الداخلية بالتراضي بين الطرفين وذلك لأن اللاعب كان يحالفه سوء حظ وعدم توفيق مع الفريق الشرطي



في الوقت ذاته يدرس عبد الرحمن أجويرو مهاجم فريق الداخلية المعار من صفوف غزل المحلة عدة عروض داخلية وخارجية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



كان قد نجح مسئولو نادى الداخلية في الحصول على خدمات عبد الرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة.












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