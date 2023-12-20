معتمد جمال: حققنا الهدف أمام ساجرادا وأشكر اللاعبين

(MENAFN
- Youm7) أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عن سعادته من تأهل فريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى سلبياً مؤكداً على رضاه من أداء لاعبيه في مباراة اليوم.
أكد معتمد جمال في تصريحات صحفية بعد المباراة أن لاعبى الزمالك حققوا الهدف من المباراة أمما ساجرادا وهو عدم الهزيمة،الأمر الذى منحهم فرصة التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية، موضحاً أنهم خلقوا أكثر من فرصة للتسجيل والحظ حرمهم من ترجمتها إلى أهداف.
ووجه المدير الفني للزمالك الشكر إلى لاعبيه بعد المجهود الكبير الذى بذلوه في مباراة ساجرادا، قائلاً:"لولا عاملي التوفيق والجو لحقق الفريق النقاط الثلاث أشكر الجميع وعلينا التفكير في المباريات المقبلة".
وتعادل الزمالك سلبياً مع
ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.
وواصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز
الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.
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