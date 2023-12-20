معتمد جمال: حققنا الهدف أمام ساجرادا وأشكر اللاعبين

MENAFN - Youm7) أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عن سعادته من تأهل فريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى سلبياً مؤكداً على رضاه من أداء لاعبيه في مباراة اليوم.

أكد معتمد جمال في تصريحات صحفية بعد المباراة أن لاعبى الزمالك حققوا الهدف من المباراة أمما ساجرادا وهو عدم الهزيمة،الأمر الذى منحهم فرصة التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية، موضحاً أنهم خلقوا أكثر من فرصة للتسجيل والحظ حرمهم من ترجمتها إلى أهداف.

ووجه المدير الفني للزمالك الشكر إلى لاعبيه بعد المجهود الكبير الذى بذلوه في مباراة ساجرادا، قائلاً:"لولا عاملي التوفيق والجو لحقق الفريق النقاط الثلاث أشكر الجميع وعلينا التفكير في المباريات المقبلة".

وتعادل الزمالك سلبياً مع

ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.

وواصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز

الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.