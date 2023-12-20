مواجهة محتملة للزمالك أمام مودرون فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يضرب الزمالك موعداً في دور ربع النهائي بالكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر أو الملعب المالي،أو ريفرز يونايتد وفقاً لترتيب المجموعات في الوقت الحالي،حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الأول فيما تحجز الثلاث فرق الأخرى المركز الثانى.
ومن المحتمل أن يقع الزمالك فى مواجهة أمام مودرون فيوتشر،فى دور ربع نهائى الكونفدرالية،باعتباره يحتل المركز الثانى بمجموعته فى الوقت الحالى.
وواصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز
الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.
وتعادل الزمالك سلبياً مع
ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.
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