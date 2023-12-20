مواجهة محتملة للزمالك أمام مودرون فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يضرب الزمالك موعداً في دور ربع النهائي بالكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر أو الملعب المالي،أو ريفرز يونايتد وفقاً لترتيب المجموعات في الوقت الحالي،حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الأول فيما تحجز الثلاث فرق الأخرى المركز الثانى.

ومن المحتمل أن يقع الزمالك فى مواجهة أمام مودرون فيوتشر،فى دور ربع نهائى الكونفدرالية،باعتباره يحتل المركز الثانى بمجموعته فى الوقت الحالى.

وواصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز

الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.

وتعادل الزمالك سلبياً مع

ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليصعد إلى الدور ربع النهائي.



