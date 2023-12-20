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كولر يحسم هوية المهاجم المحلى المرشح لتدعيم الأهلى بعد السوبر

12/20/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Youm7) يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هوية المهاجم المحلي المستهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة السوبر المصري، والتي ستقام نهاية ديسمبر الجاري في دولة الإمارات.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم مركز رأس الحربة أبرزهم أحمد أمين قفة لاعب إنبي ومروان حمدي لاعب المصري وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا وأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر.

ويعد الثنائي قفة ومروان حمدي أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير، ولكن يتوقف القرار النهائي على موقف كولر من اختيار أحد الأسماء المرشحة لتدعيم خط هجوم الأهلي في يناير المقبل.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.








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