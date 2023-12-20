كولر يحسم هوية المهاجم المحلى المرشح لتدعيم الأهلى بعد السوبر

(MENAFN
- Youm7) يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هوية المهاجم المحلي المستهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة السوبر المصري، والتي ستقام نهاية ديسمبر الجاري في دولة الإمارات.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم مركز رأس الحربة أبرزهم أحمد أمين قفة لاعب إنبي ومروان حمدي لاعب المصري وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا وأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر.
ويعد الثنائي قفة ومروان حمدي أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير، ولكن يتوقف القرار النهائي على موقف كولر من اختيار أحد الأسماء المرشحة لتدعيم خط هجوم الأهلي في يناير المقبل.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.
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