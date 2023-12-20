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غزة: 8 شهداء و110 مصابين بقصف إسرائيلي على محيط مستشفى الكويت في رفح

12/20/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 12 (كونا) -- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب 110 آخرون في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على محيط مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مدير مستشفى الكويت التخصصي الدكتور صهيب الهمص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الغارات الإسرائيلية لم تبعد سوى أمتار عن المستشفى وألحقت به أضرارا وأصابت عددا من أفراد طاقمه ومن الصحفيين المتواجدين في محيطه.
وأضاف الهمص أن القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الكويت التخصصي تسبب في استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 110 آخرين محذرا من خروج المستشفى عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر والتهديدات الإسرائيلية له بالإخلاء رغم أن هذا المستشفى يخدم آلاف النازحين ويستقبل يوميا مئات المرضي والجرحى والشهداء.
وأفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مسجدا وأرضا فارغة قرب مستشفى الكويت التخصصي بستة صواريخ أحدثت دمارا في عدد من المنازل المجاورة وتسببت في حالة من الهلع للمرضى والصحفيين والنازحين بالمدارس القريبة منه. (النهاية) و ا ب / ه س ص

MENAFN20122023000071011013ID1107635262

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