غزة: 8 شهداء و110 مصابين بقصف إسرائيلي على محيط مستشفى الكويت في رفح

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 12 (كونا) -- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب 110 آخرون في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على محيط مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مدير مستشفى الكويت التخصصي الدكتور صهيب الهمص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الغارات الإسرائيلية لم تبعد سوى أمتار عن المستشفى وألحقت به أضرارا وأصابت عددا من أفراد طاقمه ومن الصحفيين المتواجدين في محيطه.
وأضاف الهمص أن القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الكويت التخصصي تسبب في استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 110 آخرين محذرا من خروج المستشفى عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر والتهديدات الإسرائيلية له بالإخلاء رغم أن هذا المستشفى يخدم آلاف النازحين ويستقبل يوميا مئات المرضي والجرحى والشهداء.
وأفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مسجدا وأرضا فارغة قرب مستشفى الكويت التخصصي بستة صواريخ أحدثت دمارا في عدد من المنازل المجاورة وتسببت في حالة من الهلع للمرضى والصحفيين والنازحين بالمدارس القريبة منه. (النهاية) و ا ب / ه س ص
MENAFN20122023000071011013ID1107635262
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