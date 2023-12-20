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(الشؤون): نحرص على توفير جميع مراكز العمل لخدمة أهالي المناطق الجنوبية

12/20/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء حرصها على توفير جميع مراكز العمل لخدمة اهالي المناطق الجنوبية مثل وحدات الرعاية الأسرية ومراكز التنمية وخدمة المواطن والمقاهي الشعبية وصالات الافراح وحدائق الاطفال وديوانية المسنين اضافة الى جميع خدمات الجمعيات التعاونية.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي أن (الشؤون) خاطبت وزارة الاشغال العامة لتوفير المنشآت التي تحتاجها منطقة الخيران ويشمل ذلك مركز الضاحية للسوق المركزي والمحلات الاستثمارية واسواق مركزية مصغرة ومحلات لقطع المنطقة وتحديد موقع لاسطوانات الغاز بالتنسيق مع البلدية وموقع لمواد التموين بالتنسيق مع البلدية والتجارة.
وذكر أن ذلك يأتي استكمالا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لتوفير متطلبات المناطق الجنوبية.(النهاية)

م ذ / ط أ ب




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