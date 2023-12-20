(الشؤون): نحرص على توفير جميع مراكز العمل لخدمة أهالي المناطق الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء حرصها على توفير جميع مراكز العمل لخدمة اهالي المناطق الجنوبية مثل وحدات الرعاية الأسرية ومراكز التنمية وخدمة المواطن والمقاهي الشعبية وصالات الافراح وحدائق الاطفال وديوانية المسنين اضافة الى جميع خدمات الجمعيات التعاونية.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي أن (الشؤون) خاطبت وزارة الاشغال العامة لتوفير المنشآت التي تحتاجها منطقة الخيران ويشمل ذلك مركز الضاحية للسوق المركزي والمحلات الاستثمارية واسواق مركزية مصغرة ومحلات لقطع المنطقة وتحديد موقع لاسطوانات الغاز بالتنسيق مع البلدية وموقع لمواد التموين بالتنسيق مع البلدية والتجارة.
وذكر أن ذلك يأتي استكمالا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لتوفير متطلبات المناطق الجنوبية.(النهاية)
م ذ / ط أ ب
MENAFN20122023000071011013ID1107635261
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