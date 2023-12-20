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وزير الخارجية المصري: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وعلى العالم التصدي للمخططات الإسرائيلية

12/20/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه إطلاقا تحت أي ذريعة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها شكري خلال فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي - الروسي في مدينة مراكش المغربية.
ودعا شكري في كلمته "المجتمع الدولي إلى إثبات صدق إرادته بالتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وجدد شكري التأكيد على الأهمية البالغة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة مع تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وإنهاء الحصار والتجويع والعقاب الجماعي المفروضين بلا إنسانية على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
وأكد ضرورة إيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تعمل على تحقيق حل الدولتين وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الآمنة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق شكري في كلمته إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من سبعين يوما.
وسلط شكري الضوء على ما كشفت عنه تلك الأزمة من سلبيات النظام العالمي "الذي لا يزال يتبع سياسة الكيل بمكيالين وأظهرت الحاجة إلى نظام دولي أكثر توازنا تسود فيه القيم الإنسانية وتعلو فيه مبادئ العدالة الإنصاف".
ووجه الشكر لروسيا "لاتزان مواقفها السياسية الدولية تجاه القضايا العربية ومن ذلك موقفها بمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة وعلى نحو قدم دليلا إضافيا على قوة التعاون العربي - الروسي وتقارب الرؤى والمراعاة المتبادلة للمصالح بينهما وعلى نحو ظهر جليا خلال زيارة لجنة الاتصال الوزارية العربية - الإسلامية مؤخرا إلى موسكو".
كما أعرب عن التطلع لاستمرار الدعم الروسي للمواقف العربية والفلسطينية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية والساعية للحصول على الدعم الدولي المطلوب للاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية المصري جهود جامعة الدول العربية بمبادرة مصرية لتشكيل لجنة اتصال وزارية تعمل على تسوية الأزمة الأوكرانية وزارت روسيا وبولندا العام الماضي للوساطة في الأزمة والوصول إلى حل سياسي سلمي قريب لها.
وجدد التأكيد على حرص الجامعة العربية ودولها الأعضاء على استمرار تلك الجهود المخلصة بما يجنب الدول والشعوب المعنية والعالم أجمع التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية المؤلمة والفادحة لتلك الأزمة التي تلقي بظلالها على الجميع. (النهاية)

أ س م / ه س ص



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