الجامعة العربية: اعتماد الإعلان المشترك وخطة العمل خلال منتدى التعاون العربي - الروسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء أنه تم خلال أعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي في مدينة (مراكش) بالمغرب اعتماد وثيقتين أولهما الاعلان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة (2024 - 2026).
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح صحفي أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار السعي لتطوير الحوار وعلاقات التعاون بين الجامعة العربية وكافة الشركاء الدوليين ذوي الثقل في ضوء الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أكد خلال كلمته أمام المنتدى تثمين الجامعة العربية للموقف الروسي الواضح منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأشار الى أن الصراع لم يبدأ في السابع من7 أكتوبر الماضي بل قبل ذلك بكثير مضيفا "أن جريمة غزة التي يرتكبها الاحتلال ليست عارا عليه فقط وإنما عار على كل من شارك بالتأييد أو الدعم أو الصمت على تلك الجرائم التي لا يمكن ان يتم تسميتها سوى بأنها مذبحة وحرب إبادة وتطهير عرقي".
وأكد أبوالغيط ضرورة ايجاد حل جذري لمعالجة مأساة غزة وعدم تكرارها من خلال تطبيق حقيقي وبأسرع وقت لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى اتساع رقعة المواجهة المسلحة في السودان منذ إبريل الماضي الأمر الذي يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في السودان ويزيد من الفجوة بين الفرقاء السودانيين وتزايد التكلفة البشرية والمادية للصراع.
ودعا إلى استكمال مسار الحل السياسي في ليبيا ومرافقة الليبيين لحين تحقيق كافة أهدافهم في استقرار بلادهم واستعادة سيادتها وأمنها.
كما دعا لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية لصالح شعبها ولصالح أمن المنطقة الذي يتعرض اليوم لتهديدات خطيرة في منطقة البحر الأحمر.
وأشاد أبوالغيط على نحو خاص بالدور المهم الذي لعبه منتدى التعاون في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وروسيا والتي شهدت نموا كبيرا ومتواصلا بينهما.
وفي هذا الصدد أشار إلى الزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2003 من حوالي 5ر3 مليار دولار ليرتفع إلى 14 مليار دولار عام 2013 مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى وصولا إلى أكثر من 22 مليار دولار بنهاية عام 2022. (النهاية)
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