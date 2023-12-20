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الجامعة العربية: اعتماد الإعلان المشترك وخطة العمل خلال منتدى التعاون العربي - الروسي

12/20/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء أنه تم خلال أعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي في مدينة (مراكش) بالمغرب اعتماد وثيقتين أولهما الاعلان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة (2024 - 2026).
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح صحفي أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار السعي لتطوير الحوار وعلاقات التعاون بين الجامعة العربية وكافة الشركاء الدوليين ذوي الثقل في ضوء الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أكد خلال كلمته أمام المنتدى تثمين الجامعة العربية للموقف الروسي الواضح منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأشار الى أن الصراع لم يبدأ في السابع من7 أكتوبر الماضي بل قبل ذلك بكثير مضيفا "أن جريمة غزة التي يرتكبها الاحتلال ليست عارا عليه فقط وإنما عار على كل من شارك بالتأييد أو الدعم أو الصمت على تلك الجرائم التي لا يمكن ان يتم تسميتها سوى بأنها مذبحة وحرب إبادة وتطهير عرقي".
وأكد أبوالغيط ضرورة ايجاد حل جذري لمعالجة مأساة غزة وعدم تكرارها من خلال تطبيق حقيقي وبأسرع وقت لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى اتساع رقعة المواجهة المسلحة في السودان منذ إبريل الماضي الأمر الذي يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في السودان ويزيد من الفجوة بين الفرقاء السودانيين وتزايد التكلفة البشرية والمادية للصراع.
ودعا إلى استكمال مسار الحل السياسي في ليبيا ومرافقة الليبيين لحين تحقيق كافة أهدافهم في استقرار بلادهم واستعادة سيادتها وأمنها.
كما دعا لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية لصالح شعبها ولصالح أمن المنطقة الذي يتعرض اليوم لتهديدات خطيرة في منطقة البحر الأحمر.
وأشاد أبوالغيط على نحو خاص بالدور المهم الذي لعبه منتدى التعاون في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وروسيا والتي شهدت نموا كبيرا ومتواصلا بينهما.
وفي هذا الصدد أشار إلى الزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2003 من حوالي 5ر3 مليار دولار ليرتفع إلى 14 مليار دولار عام 2013 مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى وصولا إلى أكثر من 22 مليار دولار بنهاية عام 2022. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ر س



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