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وزير (الكهرباء) يهنئ سمو أمير البلاد بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد

12/20/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- هنأ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الأربعاء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
وقال الوزير الاستاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي (الكهرباء) و(الاشغال) والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للطيران المدني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد ".
وتوجه الوزير الاستاد الى الباري عز وجل بان يعين سموه على حمل أمانة المسؤولية وأن يحقق الوطن في ظل قيادة سموه الحكيمة المزيد من التقدم والتطور والنماء وان يديم على الكويت نعمة الامن والامان ويمتع سموه بموفور الصحة والعافية.(النهاية)

ج ي / ط أ ب




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