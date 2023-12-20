وزير (الكهرباء) يهنئ سمو أمير البلاد بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- هنأ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الأربعاء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
وقال الوزير الاستاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي (الكهرباء) و(الاشغال) والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للطيران المدني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد ".
وتوجه الوزير الاستاد الى الباري عز وجل بان يعين سموه على حمل أمانة المسؤولية وأن يحقق الوطن في ظل قيادة سموه الحكيمة المزيد من التقدم والتطور والنماء وان يديم على الكويت نعمة الامن والامان ويمتع سموه بموفور الصحة والعافية.(النهاية)
ج ي / ط أ ب
MENAFN20122023000071011013ID1107635258
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