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الرئيسان التركي والمصري يبحثان هاتفيا العدوان الإسرائيلي على غزة

12/20/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 20 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن أردوغان أكد خلال الاتصال على "أهمية مواصلة الدول الإسلامية في أجواء من الوحدة الجهود التي بدأت لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وأعرب أردوغان عن تمنياته بالنجاح للرئيس السيسي الذي أعيد انتخابه رئيسا لمصر معربا عن أمله في أن تعود الفترة الجديدة بالخير على العلاقات التركية - المصرية. (النهاية)

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