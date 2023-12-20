رئيس الوزراء المصري: حققنا 6ر5 مليارات دولار نتيجة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء ان بلاده حققت ما قيمته 6ر5 مليارات دولار خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بشأن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات الحكومية الى اتفاق تم توقيعه بين الشركة القابضة للسياحة (ايجوث) وصندوق مصر السيادي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وأكد أن بلاده تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره "فإننا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات".
وقال مدبولي انه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (آي اف سي) انطلاقا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة وتم إعداد دراسات أولية بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.
وأكد مدبولي عزم وحرص وإصرار الدولة الشديد رغم كل التحديات التي تواجهها على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
واشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتها. (النهاية)
ع ف ف / ر س
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