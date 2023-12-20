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رئيس الوزراء المصري: حققنا 6ر5 مليارات دولار نتيجة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة

12/20/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء ان بلاده حققت ما قيمته 6ر5 مليارات دولار خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بشأن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات الحكومية الى اتفاق تم توقيعه بين الشركة القابضة للسياحة (ايجوث) وصندوق مصر السيادي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وأكد أن بلاده تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره "فإننا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات".
وقال مدبولي انه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (آي اف سي) انطلاقا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة وتم إعداد دراسات أولية بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.
وأكد مدبولي عزم وحرص وإصرار الدولة الشديد رغم كل التحديات التي تواجهها على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
واشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتها. (النهاية)

ع ف ف / ر س



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