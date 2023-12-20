مقتل ثلاثة اشخاص واصابة آخرين بقصف جيش الاحتلال لجنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومدفعية جيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء معظم البلدات الحدودية في جنوب لبنان ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم عنصران من "المقاومة" التي ردت باستهداف عدد من مواقع وتجمعات الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارة على بلدة مركبا ما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص بجروح واستهدفت بغارات متتالية المناطق الحرجية ببن بلدتي (عين ابل) و(بنت جبيل) واطراف بلدات (رامية وعيتا الشعب والقوزح).
واضافت الوكالة ان طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بالصواريخ منطقة (وادي حامول) بين بلدتي (الناقورة) و(طيرحرفا).
وذكرت الوكالة ان جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية أطراف بلدات (الناقورة وتل نحاس وحولا وعلما الشعب وميس الجبل وبليدا وكفرشوبا ورامية وبيت ليف).
واشارت الى ان شخصا قتل برصاص جيش الاحتلال الذي استهدف سيارته في محيط بلدة (كفركلا).
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" نعت فيه عنصرين من "مجاهديها" قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
واضافت في بيانات لاحقة ان "مجاهديها" استهدفوا مروحيتين عسكريتين لجيش الاحتلال في أجواء (شتولا شوميرا وايفن مناحيم) بصواريخ ارض جو واجبروهما على مغادرة اجواء المنطقة.
واشارت "المقاومة" الى انها استهدفت قوة مشاة للاحتلال في محيط موقع (بركة ريشا) كما قصفت موقع (العباد) وتحصيناته بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ اليوم التالي لانطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
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