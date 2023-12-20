مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 كانون الأول (بترا)- أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء؛ للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى يوم غد الخميس.

وهذه هي المرة الخامسة التي يُؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين الماضي.

وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام "للأعمال العدائية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، غير أنه جرى تعديل كلمة "وقف" واستبدالها بكلمة "تعليق" كي يمرر القرار، ومع ذلك، طلبت بعض الدول الغربية من جديد، تعديل عبارة "تعليق" لتصبح "خفض" الأعمال العدائية".

ويؤكد مشروع القرار أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة في عام 1967، ويؤكد رؤية الحل القائم على وجود دولتين، ويعتبر قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، تطالب الدول الغربية بتغيير عبارة "الدولة الفلسطينية" الى "دولة فلسطينية".

ويرحب مشروع القرار، بدور الدول، غير الأطراف في النزاع، في السماح بحرية مرور شحنات الإغاثة الإنسانية، ولا سيما التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح الحدودي، وذلك بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصريا بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، لتلك الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، دون المساس بأي تفتيش لا يؤخر دون داع توفير المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة والتي تتم خارج القطاع من قبل الدول التي ليست طرفاً في النزاع".

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

20/12/2023 22:22:29