روسيا : لن نصادر أصول المستثمرين الأجانب

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 20 كانون الأول (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية لن تقوم بمصادرة أصول المستثمرين الأجانب، مبينا أن مالكين الأصول الأجنبية يغادرون السوق الروسية من خلال بيع أو نقل الملكية.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: إن روسيا "لا ولم تبدأ عملية مصادرة الأصول، للمستثمرين الأجانب الذين يغادرون السوق الروسية ويقومون ببيع الأصول أو نقل ملكيتها، لافتا إلى أن كل ذلك يتوقف على المفاوضات".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

20/12/2023 22:02:13