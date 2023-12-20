روسيا : لن نصادر أصول المستثمرين الأجانب

روسيا : لن نصادر أصول المستثمرين الأجانب
التاريخ
12/20/2023 2:33:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 20 كانون الأول (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية لن تقوم بمصادرة أصول المستثمرين الأجانب، مبينا أن مالكين الأصول الأجنبية يغادرون السوق الروسية من خلال بيع أو نقل الملكية.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: إن روسيا "لا ولم تبدأ عملية مصادرة الأصول، للمستثمرين الأجانب الذين يغادرون السوق الروسية ويقومون ببيع الأصول أو نقل ملكيتها، لافتا إلى أن كل ذلك يتوقف على المفاوضات".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
20/12/2023 22:02:13
MENAFN20122023000117011021ID1107635252
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