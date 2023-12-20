الأمن العام ينظم حملة تبرع بالدم لصالح بنك الدم في الخدمات الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- نفذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي من الدم.

وجاءت هذه الحملة التي تم إطلاقها بإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، امتداداً لسلسلة الحملات التي نفذتها المديرية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون وتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجي الدم.

وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة والوسط وقوات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، والذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم والزمر المختلفة.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

20/12/2023 21:21:53