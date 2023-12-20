الأمن العام ينظم حملة تبرع بالدم لصالح بنك الدم في الخدمات الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- نفذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي من الدم.
وجاءت هذه الحملة التي تم إطلاقها بإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، امتداداً لسلسلة الحملات التي نفذتها المديرية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون وتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجي الدم.
وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة والوسط وقوات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.
وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، والذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم والزمر المختلفة.
--(بترا)
ل م/ب ع/ ع ط
20/12/2023 21:21:53
MENAFN20122023000117011021ID1107635251
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