الصحة الفلسطينية: 20 ألف شهيد و55 ألف جريح حصيلة العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة إلى 19902 شهيد وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء إن 19600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 302 شهيد، مشيرة إلى أن 70 بالمئة من الشهداء، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن نحو 310 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدني، و97 صحفيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأوضحت الوزراة أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 90 بالمئة من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.

وبينت الوزارة أن أكثر من 60 بالمئة اي ما يقدر بنحو 280 ألف وحدة سكنية تقريبا، مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وقالت الوزارة إن نفاد مخزون اللقاحات أدى لتداعيات صحية كارثية، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظمة، مؤكدة توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية، بما فيها التهاب السحايا، واليرقان، والقوباء، وجدري الماء، والتهاب الجهاز التنفسي، والجدري، والإسهال، والانفلونزا، وهم بحاجة فورية للعلاج، كذلك لمقومات الحياة من بطانيات وملابس دافئة.

وعن تدهور الأمن الغذائي في جنوب غزة، أفادت بأن 44 بالمئة من الأسر تعاني من جوع شديد، كما يفتقر الرضع إلى الحليب الصناعي، ما يسهم في تعميق الأزمة في الصحة العامة، إضافة إلى أن عدم إمكانية الوصول إلى الإمدادات الطبية والعاملين في مستشفى كمال عدوان والهجمات الإسرائيلية على المرافق الطبية يهددان الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، كما يساهم إغلاق المستشفيات ونقص الامدادات الطبية في حدوث أزمة حادة في الصحة العامة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

20/12/2023 21:20:28