القوات المسلحة: تزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بألفَي وحدة دم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار الدور الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

ويأتي إرسال وحدات كافية من مختلف الزمر إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة.

والجدير بالذكر أن القوات المسلحة عملت على توفير الظروف المناسبة لنقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى، حيث أن مثل هذه العمليات تتطلب أدوات وخبرات خاصة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على تسيير المساعدات الإغاثية والإنسانية والعلاجية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

20/12/2023 21:00:45