ندوة حول أهمية الصحّة النفسية لتنشئة سليمة للأبناء في الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 20 كانون الأول(بترا)- نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الأربعاء ندوة توعوية حول أهمية ودور الأسرة في التنشئة السليمة للأبناء بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا.
وعرض الدكتور مراد البوّات المتخصص في الإرشاد النفسي من جامعة إربد الأهلية، لدور الأم والأب التشاركي في تأسيس الأسرة السليمة بعيدا عن المشاكل التي تعترضها في مسيرتها.
وبين أن الصحة النفسية هي حالة دائمة نسبياً، ويكون فيها الفرد متوافقا نفسيا على الأصعدة الشخصية والانفعالية والاجتماعية مع نفسه ومع الآخرين لتحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن.
وعرض البوات لمظاهر الصحة النفسية في التناسق والتوازن العام بين الوظائف النفسية، وطاقات الإنسان، مؤكدا أهمية توفر ذلك لتحقيق الذات وفي زيادة وتعزيز الثقة بالنفس نحو العمل والتفاعل بين الفرد ومحيطه ما يعمل على تحقق الشعور بالأمن والطمأنينة الناتج عن نجاحات الشخص في حياته.
بدورها قالت رئيسة ملتقى ألق الثقافي حمدة الزعبي، إن هذا القاء، الذي يناقش دور الأسرة في التنشئة السليمة للأبناء، يأتي ضمن اهتمامات الملتقى التثقيفية في السعي لبناء انسان سليم وأسرة واعية لمهمتها ودورها في بناء المجتمع والوطن.
وعرضت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة فرع الرمثا المحامية فريال الزعبي، لنشاطات وجهود اتحاد المرأة في خدمة الأسرة عبر برنامجها خط الارشاد القانوني والاجتماعي والنفسي ودار ضيافة الطفل في الأسر التي يحصل داخلها خلافات عائلية.
--(بترا)
ب و/ب ع/ ع ط
20/12/2023 20:53:52
MENAFN20122023000117011021ID1107635248
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