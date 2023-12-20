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ندوة حول أهمية الصحّة النفسية لتنشئة سليمة للأبناء في الرمثا

12/20/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 20 كانون الأول(بترا)- نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الأربعاء ندوة توعوية حول أهمية ودور الأسرة في التنشئة السليمة للأبناء بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا.
وعرض الدكتور مراد البوّات المتخصص في الإرشاد النفسي من جامعة إربد الأهلية، لدور الأم والأب التشاركي في تأسيس الأسرة السليمة بعيدا عن المشاكل التي تعترضها في مسيرتها.
وبين أن الصحة النفسية هي حالة دائمة نسبياً، ويكون فيها الفرد متوافقا نفسيا على الأصعدة الشخصية والانفعالية والاجتماعية مع نفسه ومع الآخرين لتحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن.
وعرض البوات لمظاهر الصحة النفسية في التناسق والتوازن العام بين الوظائف النفسية، وطاقات الإنسان، مؤكدا أهمية توفر ذلك لتحقيق الذات وفي زيادة وتعزيز الثقة بالنفس نحو العمل والتفاعل بين الفرد ومحيطه ما يعمل على تحقق الشعور بالأمن والطمأنينة الناتج عن نجاحات الشخص في حياته.
بدورها قالت رئيسة ملتقى ألق الثقافي حمدة الزعبي، إن هذا القاء، الذي يناقش دور الأسرة في التنشئة السليمة للأبناء، يأتي ضمن اهتمامات الملتقى التثقيفية في السعي لبناء انسان سليم وأسرة واعية لمهمتها ودورها في بناء المجتمع والوطن.
وعرضت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة فرع الرمثا المحامية فريال الزعبي، لنشاطات وجهود اتحاد المرأة في خدمة الأسرة عبر برنامجها خط الارشاد القانوني والاجتماعي والنفسي ودار ضيافة الطفل في الأسر التي يحصل داخلها خلافات عائلية.
--(بترا)
ب و/ب ع/ ع ط
20/12/2023 20:53:52

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