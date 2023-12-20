الحوار الشبابي في الأعيان تحاضر عن التحديث السياسي في الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 كانون الأول (بترا)- تناول رئيس وأعضاء لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان "رؤية جلالة الملك في التحديث السياسي والحزبي"، وذلك في ندوة حوارية استضافتها الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء.

وتحدث في الندوة رئيس اللجنة العين الدكتور أحمد علي عويدي العبادي، بحضور أعضائها الأعيان مفلح الرحيمي، عيسى مراد، سمير بينو، أمين القطارنة، الدكتورة ميسون العتوم، عبلة عماوي، إلى جانب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب.

وتحدث العين الدكتور العبادي عن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأثيره في المحافل الدولية نصرة لعدالة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرؤية الملكية للإصلاح السياسي هي نظرة متقدمة وتعبر عن حكمة جلالة الملك، حول المشاركة الشبابية السياسية والانتماء للأحزاب، لافتًا إلى أن التجربة الحزبية في المملكة ليست حديثة ويعود تاريخها إلى تأسيس الدولة الأردنية.

وأوضح العين الدكتور العبادي، أن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تستند إلى تشكيل الأحزاب الوطنية، التي بدورها تتبنى القضايا التي تهم المجتمع، وتعمل ضمن برامج وطنية تمكن الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

وحثّ أعضاء اللجنة بدورهم طلبة الجامعات على الانتساب بالأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية بشكل يخدم المجتمع ويجعل منهم فاعلين، ولهم دور في عملية صنع القرار من خلال صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

وكان الدكتور عبيدات رحب في بداية اللقاء بزيارة اللجنة وأثنى على المبادرة بتوضيح مخرجات منظومة التحديث السياسي والحزبي للطلبة في الجامعة وتحفيزهم للمشاركة الحزبية، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات بإثراء معلومات الطلبة في الجامعة الأردنية حول التحديث السياسي والحزبي وأهميتها في عملية تمكين الشباب والمرأة وتأسيس قيادات شبابية واعدة.

--(بترا)

م ش/ب ع/ ع ط

20/12/2023 20:51:53

