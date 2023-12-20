الحوار الشبابي في الأعيان تحاضر عن التحديث السياسي في الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 20 كانون الأول (بترا)- تناول رئيس وأعضاء لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان "رؤية جلالة الملك في التحديث السياسي والحزبي"، وذلك في ندوة حوارية استضافتها الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء.
وتحدث في الندوة رئيس اللجنة العين الدكتور أحمد علي عويدي العبادي، بحضور أعضائها الأعيان مفلح الرحيمي، عيسى مراد، سمير بينو، أمين القطارنة، الدكتورة ميسون العتوم، عبلة عماوي، إلى جانب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب.
وتحدث العين الدكتور العبادي عن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأثيره في المحافل الدولية نصرة لعدالة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الرؤية الملكية للإصلاح السياسي هي نظرة متقدمة وتعبر عن حكمة جلالة الملك، حول المشاركة الشبابية السياسية والانتماء للأحزاب، لافتًا إلى أن التجربة الحزبية في المملكة ليست حديثة ويعود تاريخها إلى تأسيس الدولة الأردنية.
وأوضح العين الدكتور العبادي، أن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تستند إلى تشكيل الأحزاب الوطنية، التي بدورها تتبنى القضايا التي تهم المجتمع، وتعمل ضمن برامج وطنية تمكن الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.
وحثّ أعضاء اللجنة بدورهم طلبة الجامعات على الانتساب بالأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية بشكل يخدم المجتمع ويجعل منهم فاعلين، ولهم دور في عملية صنع القرار من خلال صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية المُقبلة.
وكان الدكتور عبيدات رحب في بداية اللقاء بزيارة اللجنة وأثنى على المبادرة بتوضيح مخرجات منظومة التحديث السياسي والحزبي للطلبة في الجامعة وتحفيزهم للمشاركة الحزبية، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات بإثراء معلومات الطلبة في الجامعة الأردنية حول التحديث السياسي والحزبي وأهميتها في عملية تمكين الشباب والمرأة وتأسيس قيادات شبابية واعدة.
--(بترا)
م ش/ب ع/ ع ط
20/12/2023 20:51:53
MENAFN20122023000117011021ID1107635247
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