القوات المسلحة: إنزال جوي سادس للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، أنزلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية بواسطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وتم إنزال المساعدات بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.

الجدير بالذكر أن عملية إنزال المساعدات تتم من خلال مظلات متطورة يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها للمكان المحدد.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

20/12/2023 20:55:01