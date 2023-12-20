البنك الدولي يفرج عن 250 مليون دولار دعما لإصلاحات سريلانكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 كانون الأول (بترا)- أعلن البنك الدولي الأربعاء الافراج عن 250 مليون دولار "228 مليون يورو" لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا التي غرقت في أزمة مالية غير مسبوقة العام الماضي، بحسب واشنطن بوست.
وستدفع هذه الشريحة الثانية والأخيرة من مبلغ إجمالي بقيمة 500 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المستمر والمُرْضي الذي أحرزته الحكومة في برنامج الإصلاحات"، بحسب البنك.
وضاعفت سريلانكا، بقيادة رئيسها الجديد رانيل ويكريميسينغه، الضرائب وألغت الدعم عن الوقود والكهرباء وسنّت تشريعات لمكافحة الفساد تلبية لتوقعات المؤسسة المالية.
وتأتي هذه الدفعة بعد أسبوع من إعادة إطلاق خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار اتفقت عليها سريلانكا مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة جدولة ديونها.
وأفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من هذه الخطة التي تمتدّ لأربعة أعوام.
يذكر أن اقتصاد سريلانكا قد سجل نموا بمعدل 1,6 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بانكماش بنسبة 11,5 بالمئة العام الماضي.
--(بترا)
ب خ/ب ع / ع ط
20/12/2023 20:27:51
MENAFN20122023000117011021ID1107635245
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