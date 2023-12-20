البنك الدولي يفرج عن 250 مليون دولار دعما لإصلاحات سريلانكا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 20 كانون الأول (بترا)- أعلن البنك الدولي الأربعاء الافراج عن 250 مليون دولار "228 مليون يورو" لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا التي غرقت في أزمة مالية غير مسبوقة العام الماضي، بحسب واشنطن بوست.

وستدفع هذه الشريحة الثانية والأخيرة من مبلغ إجمالي بقيمة 500 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المستمر والمُرْضي الذي أحرزته الحكومة في برنامج الإصلاحات"، بحسب البنك.

وضاعفت سريلانكا، بقيادة رئيسها الجديد رانيل ويكريميسينغه، الضرائب وألغت الدعم عن الوقود والكهرباء وسنّت تشريعات لمكافحة الفساد تلبية لتوقعات المؤسسة المالية.

وتأتي هذه الدفعة بعد أسبوع من إعادة إطلاق خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار اتفقت عليها سريلانكا مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة جدولة ديونها.

وأفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من هذه الخطة التي تمتدّ لأربعة أعوام.

يذكر أن اقتصاد سريلانكا قد سجل نموا بمعدل 1,6 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بانكماش بنسبة 11,5 بالمئة العام الماضي.

--(بترا)

ب خ/ب ع / ع ط

20/12/2023 20:27:51