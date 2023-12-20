الجمارك تنظم ورشة تدريبية حول نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول(بترا)- نظمت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول مشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني، بحضور عدد من أمناء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك استكمالًا لمسيرة الدائرة في التطوير والتحديث.

ويأتي مشروع الموافقات، لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، الرامية إلى تكاتف الجهود الوطنية المشتركة في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، والتي تأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية؛ تجسيدًا لمفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعات الوطنية كافة.

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أهمية تطبيق نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ في تقليل الوقت والجهد والكلفة اللازمة للحصول على الموافقة وتوحيد المصدر في الحصول على الموافقات المسبقة من خلال منصة واحدة، بالإضافة إلى تعزيز التكاملية والشفافية والعمل على إلغاء الإجراءات الورقية وتكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.

وقال ، إن ما يميّز هذا النظام تحويل جميع المتابعات عبر شاشات مخصصة لجميع الأطراف المتعاملة مع النظام، من خلال التواصل غير الوجاهي بين مقدّم الخدمة ومتلقيها، وارتباطه بآليات التحقق من البيانات المدخلة لشموله جميع مراحل تقديم الخدمة.

وأضاف القضاة، أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تبنتها دائرة الجمارك، ويشكّل قفزة نوعية عالية نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في المملكة.

وأكّد أن دائرة الجمارك سعت بكل إمكانياتها ومنذ سنوات طويلة للوصول إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكية وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية، حيث أصبح بإمكان التجار أو مندوبيهم من شركات التخليص إنجاز معاملاتهم الجمركية ودفعها إلكترونيًا وفقًا للتكنولوجيا المتاحة وخصوصًا تلك الخدمات التي تمتد إجراءاتها أفقيًا، وتستدعي المرور على أكثر من مؤسسة حكومية لإنجازها.

واشتملت ورشة العمل التي حضرها 150 مشتركا على مواضيع عملية وتفاعلية وعروض تقديمية وحلقات نقاشية، قدّمها المشاركون من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، استعرضوا خلالها مختلف الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بمشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني.

يشار إلى أن دائرة الجمارك الأردنية قد أعلنت في منتصف العام الماضي عن تطبيق مشرورع الموافقات المسبقة والرخص الأردني، حيث تم حوسبة 50 خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة؛ لتحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة لتطوير كفاءة العمل الحكومي المشترك، علمًا بأن الرخص الإلكترونية ستكون متطلبًا إلزاميًا عند تنظيم البيان الجمركي للمواد المستهدفة خلال الربع الثاني من العام المقبل.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

20/12/2023 20:26:32