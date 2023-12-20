المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا للقاء لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، استعدادا لمواجهة لبنان وديا، ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023 منتصف الشهر المقبل في قطر.

وأجرى المنتخب مساء اليوم الأربعاء، أولى تدريباته على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بحضور 21 لاعبا من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.

وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويغادر وفد المنتخب الثلاثاء المقبل إلى لبنان، لمواجهة المنتخب اللبناني يوم 28 الجاري.

ويعلم المنتخب مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، والتي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني وديا ، ثم مواجهة اليابان وديا في 9 من الشهر ذاته قبل بدء المنافسات الرسمية في كأس آسيا يوم 15 المقبل.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني 2024، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.

--(بترا)

خ خ/ب ع /ع ط

20/12/2023 20:22:21