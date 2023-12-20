المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا للقاء لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، استعدادا لمواجهة لبنان وديا، ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023 منتصف الشهر المقبل في قطر.
وأجرى المنتخب مساء اليوم الأربعاء، أولى تدريباته على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بحضور 21 لاعبا من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.
وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويغادر وفد المنتخب الثلاثاء المقبل إلى لبنان، لمواجهة المنتخب اللبناني يوم 28 الجاري.
ويعلم المنتخب مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، والتي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني وديا ، ثم مواجهة اليابان وديا في 9 من الشهر ذاته قبل بدء المنافسات الرسمية في كأس آسيا يوم 15 المقبل.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني 2024، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.
--(بترا)
خ خ/ب ع /ع ط
20/12/2023 20:22:21
MENAFN20122023000117011021ID1107635243
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