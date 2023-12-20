الأردنية تحصد 4 ذهبيات بالدورة الرياضية للجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- اختُتمت اليوم فعاليات الدورة الرياضية للجامعات الأردنية 2023، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة 21 جامعة.

وسلم رئيس الاتحاد، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعميد شؤون الطلبة أمين سر اتحاد الجامعات، صفوان الشياب ومدير دائرة النشاط الرياضي الدكتور علي أبو داري، الدروع والميداليات للفرق الفائزة في الألعاب الأربع، التي تضمنتها الدورة عن كرة الطاولة، وسباق الضاحية، والكراتيه، والشطرنج.

وحصدت الجامعة الأردنية 4 ذهبيات في البطولة؛ بعد أن حققت المركز الأول في كرة الطاولة في بطولتي فردي الطلاب وفرق الطلاب، مثلما حلت الجامعة في سباق الضاحية في المركز الأول في لفرق الطالبات والثاني في سباق فردي الطالبات.

وفي بطولة الشطرنج، حققت الجامعة لقب بطل الطاولة الأولى في مسابقة أبطال الطاولات/طالبات، وبطل الطاولة الأولى في مسابقة أبطال الطاولات/طلاب، كما تربعت على المركز الأول في بطولة فرق الطلاب

وعلى صعيد الكراتيه، حصلت الجامعة الأردنية على المركز الأول في كل من: كاتا فردي/طالبات، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 55 كغم، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 61 كغم، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 68 كغم، وقتال جماعي طالبات، وفي المجموع العام للطالبات، كما حصلت الأردنية ضمن بطولة الكراتيه، على المركز الأول في القتال فردي طلاب فئة وزن تحت 55 كغم، وقتال فردي طلاب فئة وزن تحت 67 كغم، وقتال فردي طلاب فئة وزن تحت 75 كغم، وقتال جماعي طلاب، والمركز الأول كذلك في المجموع العام للطلاب.

بدوره، هنأ عبيدات الفائزين من مختلف الجامعات الأردنية، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لرفع الراية الأردنية في البطولات والمسابقات العالمية، مؤكدا أن الجامعة والاتحاد الرياضي لن يدخرا جهدا من أجل دعمهم للوصول إلى مصاف الأبطال العالميين.

وقال إن الجامعة الأردنية، منذ توليها الاتحاد الرياضي للجامعات من جديد، بعدما أنشأته وأسسته، وضعت الخطط و البرامج للارتقاء بالرياضة الأردنية، ودعم الرياضيين من الطلبة، ومواكبة المستجدات الرياضية حول العالم، موجها الشكر لكل عاملي الجامعة الذين بذلوا الجهود من أجل إنجاح هذه الدورة وإخراجها بالشكل الذي يليق باسم الجامعة الأردنية.

من جهته قال الدكتور الشياب إن عقد هذه الدورة يشكل فرصة لتواصل الفرق الرياضية الجامعية، وإثراء تجاربها الرياضية، وصقل شخصيات أفرادها، وميدانا للتنافس وإحراز المراكز الرياضية المتقدمة، في دورة رياضية تعد الأضخم في تاريخ الجامعات الأردنية.

بدوره قال الدكتور أبو داري "نجتمع اليوم لنكرم الروح الرياضية والإصرار الذي أبدع به طلبتنا على ميدان المنافسة في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية؛ لا سيما وأن الهدف الأسمى للرياضة لا يكمن في المنافسة وحسب، بل في بناء الصداقات وتعزيز الروابط الاجتماعية بين طلبة الجامعات الأردنية على اختلاف جنسهم وجنسياتهم وثقافاتهم ودياناتهم، بما يتوافق مع الهدف الذي أُسّس لأجله الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية".

--(بترا)

س ص/ب ع/ ع ط

20/12/2023 20:21:27