الأردنية تحصد 4 ذهبيات بالدورة الرياضية للجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- اختُتمت اليوم فعاليات الدورة الرياضية للجامعات الأردنية 2023، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة 21 جامعة.
وسلم رئيس الاتحاد، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعميد شؤون الطلبة أمين سر اتحاد الجامعات، صفوان الشياب ومدير دائرة النشاط الرياضي الدكتور علي أبو داري، الدروع والميداليات للفرق الفائزة في الألعاب الأربع، التي تضمنتها الدورة عن كرة الطاولة، وسباق الضاحية، والكراتيه، والشطرنج.
وحصدت الجامعة الأردنية 4 ذهبيات في البطولة؛ بعد أن حققت المركز الأول في كرة الطاولة في بطولتي فردي الطلاب وفرق الطلاب، مثلما حلت الجامعة في سباق الضاحية في المركز الأول في لفرق الطالبات والثاني في سباق فردي الطالبات.
وفي بطولة الشطرنج، حققت الجامعة لقب بطل الطاولة الأولى في مسابقة أبطال الطاولات/طالبات، وبطل الطاولة الأولى في مسابقة أبطال الطاولات/طلاب، كما تربعت على المركز الأول في بطولة فرق الطلاب
وعلى صعيد الكراتيه، حصلت الجامعة الأردنية على المركز الأول في كل من: كاتا فردي/طالبات، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 55 كغم، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 61 كغم، وقتال فردي طالبات فئة وزن تحت 68 كغم، وقتال جماعي طالبات، وفي المجموع العام للطالبات، كما حصلت الأردنية ضمن بطولة الكراتيه، على المركز الأول في القتال فردي طلاب فئة وزن تحت 55 كغم، وقتال فردي طلاب فئة وزن تحت 67 كغم، وقتال فردي طلاب فئة وزن تحت 75 كغم، وقتال جماعي طلاب، والمركز الأول كذلك في المجموع العام للطلاب.
بدوره، هنأ عبيدات الفائزين من مختلف الجامعات الأردنية، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لرفع الراية الأردنية في البطولات والمسابقات العالمية، مؤكدا أن الجامعة والاتحاد الرياضي لن يدخرا جهدا من أجل دعمهم للوصول إلى مصاف الأبطال العالميين.
وقال إن الجامعة الأردنية، منذ توليها الاتحاد الرياضي للجامعات من جديد، بعدما أنشأته وأسسته، وضعت الخطط و البرامج للارتقاء بالرياضة الأردنية، ودعم الرياضيين من الطلبة، ومواكبة المستجدات الرياضية حول العالم، موجها الشكر لكل عاملي الجامعة الذين بذلوا الجهود من أجل إنجاح هذه الدورة وإخراجها بالشكل الذي يليق باسم الجامعة الأردنية.
من جهته قال الدكتور الشياب إن عقد هذه الدورة يشكل فرصة لتواصل الفرق الرياضية الجامعية، وإثراء تجاربها الرياضية، وصقل شخصيات أفرادها، وميدانا للتنافس وإحراز المراكز الرياضية المتقدمة، في دورة رياضية تعد الأضخم في تاريخ الجامعات الأردنية.
بدوره قال الدكتور أبو داري "نجتمع اليوم لنكرم الروح الرياضية والإصرار الذي أبدع به طلبتنا على ميدان المنافسة في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية؛ لا سيما وأن الهدف الأسمى للرياضة لا يكمن في المنافسة وحسب، بل في بناء الصداقات وتعزيز الروابط الاجتماعية بين طلبة الجامعات الأردنية على اختلاف جنسهم وجنسياتهم وثقافاتهم ودياناتهم، بما يتوافق مع الهدف الذي أُسّس لأجله الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية".
--(بترا)
س ص/ب ع/ ع ط
20/12/2023 20:21:27
MENAFN20122023000117011021ID1107635242
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