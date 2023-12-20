صناعة عمان تبحث فرص التصدير إلى كينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول(بترا)- أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية زيادة الصادرات الأردنية، في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، سواء من خلال العمل على تعزيز الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية، أو لأسواق جديدة واعدة.

وأضاف الرجبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الصناعات الوطنية تتمتع بالجودة العالية التي أسهمت في وصولها الى ما يزيد على 140 سوقا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل في القطاع الصناعي حاليا ما يزيد عن 260 ألف عامل وعاملة يعيلون نحو مليون أسرة.

وأوضح الرجبي خلال لقاء، عقد في مبنى الغرفة، الأربعاء، بحضور المستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية بكينيا، الدكتور عامر أبو رمان، وعضو مجلس ادارة الغرفة مجدي الهشلمون وممثلين لشركات صناعية، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في مختلف دول العالم، للترويج والتعريف بالصناعات الأردنية وجودتها العالية، بل وحتى المساهمة في تنظيم زيارة الوفود الاقتصادية والمساعدة في تنظيم المشاركات الأردنية في المعارض الدولية المختلفة.

وأشار الرجبي الى أن الاتفاقيات التجارية بين الدول الإفريقية خصوصاً الكوميسا تحد من جهود تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وإفريقيا غير العربية، إذ أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول خارج الكوميسا تشكل عائقا أمام دخول الصناعات الأردنية في السوق الافريقي، الا أن الجودة العالية للصناعات الأردنية تمنحها ميزة تنافسية في هذه الأسواق.

وقال إن الغرفة ستدرس إمكانية المشاركة بجناح أردني في أحد المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كينيا.

من جهته، أوضح الدكتور أبو رمان، أهمية السوق الكيني، الذي يعتبر من الأسواق الواعدة للصادرات الأردنية، وذلك للموقع الاستراتيجي لكينيا، والتي تعتبر بوابة لدول شرق أفريقيا أو ما تسمى افريقيا السمراء، كما انها تعتبر من الاقتصادات الكبرى في افريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة، وتشكل الزراعة عصب الاقتصاد في كينيا، وخصوصا زراعة البن والشاي بالإضافة الى تربية المواشي.

ولفت الى أن كينيا تشهد الآن تحولات اقتصادية، يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات الأردنية اليها، خصوصا وأن هناك خطا ملاحيا مباشرا بين ميناء العقبة وميناء مومباسا الكيني، كما أن السفارة الأردنية في كينيا على استعداد للمساعدة في تزويد الصناعيين الأردنيين بأي معلومات يحتاجونها حول المنتجات التي يتم استيرادها، وكذلك الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات، وآليات تسجيل المنتجات التي تحتاج للتسجيل قبل التصدير مثل الصناعات الدوائية وغيرها.

يذكر أن التبادل التجاري بين الأردن وكينيا ما زال متواضعا، ولا يتجاوز الـ 20 مليون دولار، حيث يستورد الأردن من كينيا ما قيمته 16 مليون دولار تتركز في البن والبهارات والفواكه، فيما لا تتعدى الصادرات الأردنية الى كينيا الـ 4 ملايين دولار وتتركز في الأسمدة والمنتجات الكيماوية.

--(بترا)

و ر/ب ع/ ع ط

20/12/2023 19:44:24