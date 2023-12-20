مغير السرحان يفوز على السلط بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- فاز فريق مغير السرحان على نظيره السلط، اليوم الأربعاء، في الأسبوع الأخير من ذهاب المحترفين لكرة القدم.

وتفوق مغير السرحان بهدفين مقابل هدف سجلهما سامر خانكان ومحمد الجوهري، فيما سجل هدف السلط الوحيد محمود جمال.

وبهذا الفوز رفع مغير السرحان رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وتختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي، والرمثا مع الجليل.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

20/12/2023 19:40:52