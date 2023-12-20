مغير السرحان يفوز على السلط بدوري المحترفين
التاريخ
12/20/2023 2:33:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- فاز فريق مغير السرحان على نظيره السلط، اليوم الأربعاء، في الأسبوع الأخير من ذهاب المحترفين لكرة القدم.
وتفوق مغير السرحان بهدفين مقابل هدف سجلهما سامر خانكان ومحمد الجوهري، فيما سجل هدف السلط الوحيد محمود جمال.
وبهذا الفوز رفع مغير السرحان رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز الثامن.
وتختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
20/12/2023 19:40:52
MENAFN20122023000117011021ID1107635240
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