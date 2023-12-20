ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 20 كانون الأول (بترا) نظم مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية في جامعة مؤتة . اليوم الأربعاء ندوة حول العنف الأسري الوقاية والعلاج بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والمجلس الدنماركي للاجئين وذلك ضمن حملة (16)يوما ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت مديرة مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية الدكتورة وجدان الكركي إن بعض التقارير كشفت عن تنامي ظاهرة العنف الأسري بشكلٍ عام وزيادة نسبتها؛ مما يستدعي تسليط الضوء عليها؛ لتحديد الأسباب وتوفير سبل الوقاية والعلاج .
وأضافت ان الندوة ستناقش العوامل المسببة للعنف الاسري وآلية عمل إدارة حماية الاسرة والأحداث في التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الندوة اشتملت ايضا على أوراق علمية ذات صلة بعنوانها وهي آلية عمل إدارة حماية الأسرة والاحداث قدمها الفريق التوعويّ التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، والعوامل المسببة للعنف الأسري وقدمها رئيس قسم علم النفس ونائب عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الطراونة، والتعريف بالخدمات التي يقدمها المجلس الدنماركي للاجئين وقدمتها آلاء كفاوين _فريق الحماية في الجنوب _المجلس الدنماركي للاجئين، والدعم النفسي الفردي للأشخاص الذين يعانون من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقدمتها تمارا دويكات _استشاري لجلسات الدعم النفسي _المجلس الدنماركي للاجئين، وتوظيف النظريات في علاج العنف الأسري وقدمها مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني الدكتور أحمد أبو اسعد .
وفي نهاية الندوة دار نقاش حول موضوع الندوة وتفاصيله أوضحت الأهمية القصوى لتظافر الجهود لحماية الأسر والأفراد من تبعات العنف بمختلف أشكاله وصولًا إلى السلامة المجتمعية كدافع على السلوك الإيجابي كمتطلب سابق للتنمية والتطوير داخل منظومة المجتمع
--(بترا)
ع ج/ ع ط
20/12/2023 19:25:33
MENAFN20122023000117011021ID1107635239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.