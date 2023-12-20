ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 20 كانون الأول (بترا) نظم مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية في جامعة مؤتة . اليوم الأربعاء ندوة حول العنف الأسري الوقاية والعلاج بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والمجلس الدنماركي للاجئين وذلك ضمن حملة (16)يوما ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت مديرة مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية الدكتورة وجدان الكركي إن بعض التقارير كشفت عن تنامي ظاهرة العنف الأسري بشكلٍ عام وزيادة نسبتها؛ مما يستدعي تسليط الضوء عليها؛ لتحديد الأسباب وتوفير سبل الوقاية والعلاج .

وأضافت ان الندوة ستناقش العوامل المسببة للعنف الاسري وآلية عمل إدارة حماية الاسرة والأحداث في التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الندوة اشتملت ايضا على أوراق علمية ذات صلة بعنوانها وهي آلية عمل إدارة حماية الأسرة والاحداث قدمها الفريق التوعويّ التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، والعوامل المسببة للعنف الأسري وقدمها رئيس قسم علم النفس ونائب عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الطراونة، والتعريف بالخدمات التي يقدمها المجلس الدنماركي للاجئين وقدمتها آلاء كفاوين _فريق الحماية في الجنوب _المجلس الدنماركي للاجئين، والدعم النفسي الفردي للأشخاص الذين يعانون من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقدمتها تمارا دويكات _استشاري لجلسات الدعم النفسي _المجلس الدنماركي للاجئين، وتوظيف النظريات في علاج العنف الأسري وقدمها مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني الدكتور أحمد أبو اسعد .

وفي نهاية الندوة دار نقاش حول موضوع الندوة وتفاصيله أوضحت الأهمية القصوى لتظافر الجهود لحماية الأسر والأفراد من تبعات العنف بمختلف أشكاله وصولًا إلى السلامة المجتمعية كدافع على السلوك الإيجابي كمتطلب سابق للتنمية والتطوير داخل منظومة المجتمع

--(بترا)

ع ج/ ع ط

20/12/2023 19:25:33

