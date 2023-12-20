الأمن العام وآل البيت يعززان التعاون لنشر التوعية بين الطلاب

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 19 كانون الاول ( بترا ) -وقعت مديرية الأمن العام وجامعة آل البيت اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، والشراكة في نشر التوعية والتثقيف الأمني والمجتمعي، بين الطلاب والهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

ووقَّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، وذلك خلال اللقاء الذي استضافته مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء.

وبين اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على توطيد الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية الرائدة كجامعة آل البيت الحاضرة في وجدان الوطن، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي والتواصل مع فئات المجتمع كافة، لا سيما فئة الشباب الأكثر تأثّراً وتأثيراً، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي بين أبنائنا الطلبة، وحمايتهم من الوقوع في بعض الممارسات والسلوكيات الخاطئة.

وأوضح أهمية بناء الشخصية القيادية لدى الطلاب وتحصينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وإشراكهم في نشر الثقافة الأمنية، وترسيخ القيم الحميدة بين الشباب داخل الجامعة وفي المجتمعات المحلية، ما يسهم في تمكينهم من النهوض بدورهم في بناء الوطن.

بدوره أشاد رئيس جامعة آل البيت بجهود مديرية الأمن العام المبذولة خدمة للوطن، فضلا عن جهودها تجاه الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية واهتمامها بفئة الطلاب والشباب، وفتح قنوات الاتصال المجتمعي بهدف نشر التوعية في المحافظات كافة.

وأضاف أن جامعة آل البيت تنطلق في شراكتها الممتدة مع مديرية الأمن العام من دورها الفاعل في إثراء المجتمع بالمعرفة، وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى الطلاب وتحصينهم من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز دورهم كشباب أردني فاعل ومسؤول، قادر على خدمة مجتمعه وتعزيز أمنه واستقراره.

يشار إلى أن المذكرة تتضمن تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التوعوية والثقافية والدورات التدريبية، وورشات العمل المتعلقة بتوعية الطلبة من مخاطر آفة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والعنف المجتمعي، والتثقيف المروري، ومهارات التعامل في حالات الطوارئ والحماية المدنية، وكل ما من شأنه تعزيز وأمن وسلامة المجتمع.

--(بترا )

ه ق / ع ط

20/12/2023 19:24:08