الأمن العام وآل البيت يعززان التعاون لنشر التوعية بين الطلاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 19 كانون الاول ( بترا ) -وقعت مديرية الأمن العام وجامعة آل البيت اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، والشراكة في نشر التوعية والتثقيف الأمني والمجتمعي، بين الطلاب والهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
ووقَّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، وذلك خلال اللقاء الذي استضافته مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء.
وبين اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على توطيد الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية الرائدة كجامعة آل البيت الحاضرة في وجدان الوطن، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي والتواصل مع فئات المجتمع كافة، لا سيما فئة الشباب الأكثر تأثّراً وتأثيراً، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي بين أبنائنا الطلبة، وحمايتهم من الوقوع في بعض الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
وأوضح أهمية بناء الشخصية القيادية لدى الطلاب وتحصينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وإشراكهم في نشر الثقافة الأمنية، وترسيخ القيم الحميدة بين الشباب داخل الجامعة وفي المجتمعات المحلية، ما يسهم في تمكينهم من النهوض بدورهم في بناء الوطن.
بدوره أشاد رئيس جامعة آل البيت بجهود مديرية الأمن العام المبذولة خدمة للوطن، فضلا عن جهودها تجاه الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية واهتمامها بفئة الطلاب والشباب، وفتح قنوات الاتصال المجتمعي بهدف نشر التوعية في المحافظات كافة.
وأضاف أن جامعة آل البيت تنطلق في شراكتها الممتدة مع مديرية الأمن العام من دورها الفاعل في إثراء المجتمع بالمعرفة، وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى الطلاب وتحصينهم من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز دورهم كشباب أردني فاعل ومسؤول، قادر على خدمة مجتمعه وتعزيز أمنه واستقراره.
يشار إلى أن المذكرة تتضمن تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التوعوية والثقافية والدورات التدريبية، وورشات العمل المتعلقة بتوعية الطلبة من مخاطر آفة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والعنف المجتمعي، والتثقيف المروري، ومهارات التعامل في حالات الطوارئ والحماية المدنية، وكل ما من شأنه تعزيز وأمن وسلامة المجتمع.
--(بترا )
ه ق / ع ط
20/12/2023 19:24:08
MENAFN20122023000117011021ID1107635238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.