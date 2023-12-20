Thursday, 21 December 2023 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة جادة للغاية

12/20/2023 2:33:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن20 كانون الأول ( بترا ) - أكد متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية" بحسب واشنطن تايمز .
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها" مضيفا إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
20/12/2023 19:14:04

MENAFN20122023000117011021ID1107635237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث