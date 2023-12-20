البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة جادة للغاية

البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة جادة للغاية
التاريخ
12/20/2023 2:33:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن20 كانون الأول ( بترا ) - أكد متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية" بحسب واشنطن تايمز .
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها" مضيفا إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
20/12/2023 19:14:04
MENAFN20122023000117011021ID1107635237
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