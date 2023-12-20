البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة جادة للغاية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن20 كانون الأول ( بترا ) - أكد متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية" بحسب واشنطن تايمز .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها" مضيفا إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة.

--(بترا )

ب خ/ ع ط

20/12/2023 19:14:04