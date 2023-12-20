ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 كانون الأول ( بترا ) اشرف الغزاوي -عاينت ندوة متخصصة نظمتها كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك ، اليوم الأربعاء ، آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري في قطاع غزة .
وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة إن هذه الندوة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل والإشارات في ظل عدوان غاشم يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تدمير غزة هاشم، مؤكدا أن تدمير الإرث الثقافي المادي وغير المادي المستمر في غزة ليس محض الصدفة، وانما هو مقصود ومتعمد، سيما وأن العدوان والتدمير قد طال الكنائس والمساجد ودور العبادة.
وأكد ربابعة أن جامعة اليرموك دأبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة إلى التعبير عن رفضها له من خلال الوقفات والفعاليات والكتابات والندوات التي عُقدت، انسجاما مع موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله في وقف هذا العدوان الغاشم، ودعم الأشقاء في فلسطين.
من جهته ، عرض عميد الكلية الدكتور مصطفى النداف ، لآثار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى إلحاق أضراراً واسعة في مناحي الحياة الفلسطينية كافة، الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مبيناً أن التأثير الأوسع كان على التراث العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية.
وقال أن هذا يضاف الى محاولة الكيان الاسرائيلي سرقة التراث الثقافي غير المادي مثل العادات والتقاليد والأطعمة والأزياء، الذي لم يسلم كذلك من الاعتداء والعبث الإسرائيلي، فنسبوا الكثير منه لأنفسهم.
وأشار النداف إلى أن العدوان على فلسطين طال كل ما هو حضاري فيها، حيث أحس العدو الصهيوني بالفجوة التاريخية بينه وبين الشعب الفلسطيني، لأنه يدرك أن تاريخه وتراثه في فلسطين مفتعل ومبني على أساطير توراتية لا يقبلها عقل ، وأن صراعهم مع العرب ليس صراع حدود أو أرض فقط، وإنما هو صراع هوية، لذا عمدوا إلى تدمير كل ما يمت بالهوية الفلسطينية بصلة.
وأوضح أن غزة تزخر بالعديد من الأماكن ذات الأهمية الحضارية كالمتاحف والمواقع الأثرية والثقافية المهمة، والتي عانت وتعاني من آثار العدوان الإسرائيلي، خاصة مع استخدام المعتدي للأسلحة المحرمة دولياً، وكذلك القنابل الزلزالية، لافتا إلى أن متاحف غزة تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة للقصف الإسرائيلي، فضلا عن ترك بعضها دون حراسة أو متابعة، إما لتهجير القائمين عليها أو استشهاد بعضهم، ما أدى إلى سرقة العديد من معروضاته، والتي في كثير من الحالات تظهر مرة أخرى في المتاحف الإسرائيلية.
وتابع النداف ، إن العدوان الصهيوني لم يقتصر على المسلمين والمواقع الخاصة بهم، بل امتد إلى كل ما هو فلسطيني كالمواقع المسيحية، حيث تم قصف كنيسة القديس برفيريوس التي يعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، ما يعطيها أهمية دينية عالمية ويجعلها مرشحة لتكون ضمن قائمة التراث العالمي، كما دمر العدو الصهيوني عدد من المساجد كجامع ابن عثمان، والجامع الكبير في غزة، بالإضافة إلى الكثير من المنشآت الأثرية كسبيل السلطان عبد الحميد، وميناء الأنثيدون أو موقع البلاخية وسوق القيسارية وقلعة برقوق.
وشهدت الندوة مناقشة مجموعة من أوراق العمل المتخصصة ، حيث شاركت عضو هيئة التدريس في قسم الآثار بالكلية الدكتورة لمياء خوري بورقة حملت عنوان "غزة عبر العصور: استعراض تاريخي"، فيما تناول عضو هيئة التدريس في قسم صيانة المصادر التراثية وادارتها الدكتور زياد السعد في ورقته "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الخاص بحماية الممتلكات الثقافية خلال عدوانها على غزة".
كما شارك في الندوة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، كل من مدير الترميم والحماية في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الدكتور أحمد البرش والباحث اليمني المتخصص في نقوش الجزيرة العربية الدكتور محمد المرقطن.
وقدم البرش ورقة بعنوان "واقع التراث المعماري والعمراني في غزة"، فيما قدم المرقطن ورقة حملت عنوان "غزة في الكتابات اليمنية القديمة".
وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع حول ما تضمنته من محاور ووجهات نظر تتصل بموضوعها وسبل الحماية القانونية للإرث الحضاري في غزة في ظل العدوان الاسرائيلي .
-- ( بترا )
أ غ /ع ط
20/12/2023 19:12:48
MENAFN20122023000117011021ID1107635236
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