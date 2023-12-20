الملك: لا تراجع عن مواقفنا من أجل فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك لـ قيادات دينية مقدسية وأردنية: علينا أن نقف متحدين في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الملك: أي هدنة يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

الملك يحذر من التضييق على المسيحيين خلال قداس عيد الميلاد المجيد في بيت لحم.

قيادات دينية مقدسية تشيد بجهود الملك الداعية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات.

أوقاف وكنائس القدس تثمن دور المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية.

قيادات دينية مقدسية تؤكد الدور المهم للوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات بالقدس.

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وقال جلالته إنه لا تراجع عن مواقفنا، وسنعمل بقوة وبصوت عال من أجلها.

وشدد جلالة الملك خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، على ضرورة "الوقوف متحدين" في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، التأكيد على أن الأردن سيواصل دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وحث جلالة الملك على تكثيف التعاون والتنسيق مع الأشقاء في فلسطين للوقوف على التحديات على الأرض بهدف المساعدة على حلها وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفيما يتعلق بغزة، شدد جلالته على أن أي هدنة يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يلقى اجماعا دوليا.

وعبر جلالة الملك عن رفضه وإدانته للاستهداف العسكري لدور العبادة من مساجد وكنائس في غزة، مشيرا إلى أن هناك من لجأ إليها طلبا للحماية، وهم يحتاجون إلى مساعدات يسعى الأردن لإيصالها بكل الطرق.

وأشار جلالته إلى استمرار الجهد الإغاثي والإنساني الذي يقوم به الأردن من خلال المستشفيات الميدانية بخاصة في غزة، التي سيتم تزويدها بشكل مستمر بالمواد اللازمة، بالتوازي مع الضغط من أجل فتح المعابر أمام المساعدات بشكل دائم وكاف.

وحذر جلالة الملك من خطورة تداعيات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفي القدس والضفة الغربية نتيجة الاعتداءات المستمرة على الأهالي فيهما.

كما حذر جلالته من التضييق على المسيحيين خلال قداس عيد الميلاد المجيد في بيت لحم، مؤكدا أن الأردن سيبذل جهودا مع المجتمع الدولي لتمكينهم من أداء شعائرهم.

واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي جهود الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن أولوياتنا واضحة تاريخيا ومواقفنا ثابتة ورسالتنا صارمة بأن نصرة أهلنا في فلسطين وتلبية حقوقهم السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

ولفت إلى الجهود التي قادها جلالة الملك منذ اليوم الأول للحرب على غزة لكشف عبثية وعدمية هذه الحرب الإسرائيلية ونتائجها الكارثية ليس فقط على الشعب الفلسطيني الشقيق لكن على المنطقة برمتها.

وأوضح أن الموقف الدولي بدأ يتغير تجاه ما يجري في غزة، وهو ما نحتاجه للوصول إلى هدفنا في إنهاء هذه الحرب.

وشدد الصفدي على أن الأولوية بالنسبة للأردن هي الوضع الإنساني، وإمكانية إدخال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية، التي تعاني أيضا من تصعيد خطير.

وقال إن الأردن قدم لمحكمة العدل الدولية مرافعة شاملة لم تقتصر فقط على الضفة الغربية لكنها تعاملت أيضا مع ما يجري في القدس من محاولات لخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن محاولات لتهجير الفلسطينيين المقدسيين من بيوتهم وهدم المنازل.

وأضاف أن هذه المرافعة قد تكون هي الأشمل التي قدمت وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال الصفدي إن جلالة الملك حذر من خطورة أية مقاربات أمنية بعد وقف الحرب تكون استمرارا لما شهدته الضفة الغربية، مشددا على أن أي مقاربة لغزة يجب أن تكون جزءا من مقاربة شمولية بحيث تكون غزة والضفة الغربية وحدة واحدة.

وثمن رئيس مجلس أوقاف القدس سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب جهود جلالة الملك المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صموده وحقه في العيش حرا أسوة بشعوب العالم، مقدرا وقوف الشعب الأردني إلى جانب أشقائهم في فلسطين.

وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، مضيفا أننا "نتمسك بالرعاية والوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها صمام الأمان في الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في المدينة المقدسة، ونرفض أي مساس بهذه الوصاية أو التغول عليها".

وأشاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبحرص جلالته المستمر على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، مشيرا إلى التقدم الكبير في المرحلة الثانية من مشروع الترميم الشامل لكنيسة القيامة، ضمن الإعمار الهاشمي للمقدسات المسيحية.

وأكد البطريرك ثيوفيلوس أهمية حماية التعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين في الأراضي المقدسة.

وشدد على أنه لا يمكن اللجوء إلى حل عسكري لتأمين مستقبل الأراضي المقدسة والشرق الأوسط برمته، مؤكدا أن رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم بشكل يومي وضمان إيصال المساعدات الحيوية للأبرياء الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم.

ودعا البطريرك ثيوفيلوس إلى إنهاء دوامة العنف والبناء على القيم والتطلعات المشتركة بين الشعوب، للوصول إلى مستقبل يعيش فيه الشعب الفلسطيني بكرامة كغيرهم من شعوب العالم.

وأشاد بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى غزة وكسر الحصار على القطاع، فضلا عن إنشاء المستشفيات الميدانية هناك وفي الضفة الغربية.

وثمن غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريرك اللاتين في القدس دور الدبلوماسية الأردنية المميز، بقيادة جلالة الملك، في الضغط لوقف الحرب على غزة وبناء السلام الحقيقي المبني على العدل وتعزيز كرامة الإنسان.

وأعرب عن تقديره للدور الإغاثي الإنساني الذي يقوم به الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، وما تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال المساعدات، مبينا أنه كان "لمؤسساتنا الكنسية شرف التعاون مع الهيئة للمساعدة في أعمال الإغاثة".

وأضاف مخاطبا جلالة الملك أننا معكم نسعى بكل الوسائل لحث العالم والمجتمع الدولي للوقف الفوري للحرب، ومن المؤكد أن تدخل المجتمع الدولي سيكون ضروريا للمساعدة في إيجاد منظور جديد وواقعي لمستقبل غزة والفلسطينيين، ولا يمكن تحقيق هذا المنظور دون الدور المركزي للأردن وجلالتكم.

وتابع "إنكم صوت قوي في جميع المحافل الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعلى الوضع الراهن وضمانة التنوع الديني والثقافي في الأماكن المقدسة"، مبينا أن قداسة البابا فرنسيس والكرسي الرسولي يقدران عاليا شخص جلالتكم والمملكة الأردنية الهاشمية التي وبفضل قيادتكم الحكيمة جعلت من المجتمع الأردني العزيز أنموذجا حيا للاستقرار في منطقتنا.

وثمن مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي جهود جلالة الملك في الدفع بوقف الحرب على غزة، وتحذيره من تبعاتها الخطيرة ورفضه للتهجير، فضلا عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تقف شاهدة على ذلك.

وخاطب جلالة الملك قائلا "أنتم أصحاب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فأنتم السند والنصير، كنتم ولا زلتم قيادة هاشمية حملت في أعناقها صون كرامة الأمة والدفاع عن مقدساتها ودينها وعروبتها، وأثبتم للقاصي والداني أنكم حماة للأمة تتسم مواقفكم بالوضوح والصلابة والثبات في الحرص على مصالحها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واعتبرتم ذلك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها".

واستعرض إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة واقع الحال للمسجد الأقصى، في ظل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها والوضع التاريخي لها.

وأشار إلى صمود المقدسيين في المسجد الأقصى، وقال "رغم الصعوبات، فإن أهل صلاة الفجر موجودون، وأهل القرآن ثابتون، ودروس الوعظ والعلم مستمرة".

وأكد مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات دعم الأردنيين لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وحصوله عليها وقيام دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني.

ولفت إلى دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهويتها التاريخية، باعتبارها خط الدفاع الأول عنها.

وبين الحسنات أن ما يمارس على إخوتنا وأشقائنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا يشكل انتكاسة في تاريخ الحضارة الإنسانية، وتشويها لمعالم الشرائع السماوية، حيث رأينا وحشية منقطعة النظير يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله للأبرياء، واستهدافه للمدنيين، وإعدامه للأطفال والشيوخ دون إظهار لأي من معاني الرحمة ولا أدنى اعتبار لمعاني الكرامة الإنسانية، ولا حتى التقيد بالقواعد الأخلاقية في الحروب.

وقال "إننا في المملكة الأردنية الهاشمية في أرض بني هاشم نعبر عن ألمنا لمصاب أهلنا في غزة هاشم"، مثمنا جهود جلالة الملك في رفع الظلم والعدوان عن أهل غزة وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية بجميع الوسائل والطرق للأهل هناك.

وقدر رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطا الله عاليا جهود جلالة الملك في الدفع لوقف الحرب على قطاع غزة وسعيه الدؤوب لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في القطاع، وتأكيده المستمر بضرورة التوصل لحل الدولتين وتأمين مستقبل دولة فلسطين في أرضها وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاربة أي مشروع تهجير قسري للفلسطينيين.

ووصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، شاجبا استمرار إسرائيل باعتداءاتها في الضفة الغربية، وفي مدينة القدس.

وبين أن روح الشر والكراهية وأدواته، تفتك بالأبرياء المدنيين في قطاعِ غزة، وتقصف الأطفال في مشاهد مروعة، (وكأن فِعلة هيرودوس في مجزرة أطفال بيت لحم تتكرر بأبشعِ صورها)، والآن تجاوزت في قساوتها فظائع حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في ظل صمت دولي رسمي عام وانسلاخٍ عن الواقع المؤلم الإنساني المستحيل في غزة.

كما ثمن جهود جلالة الملك في الحفاظ على الوجود المسيحي وثباته في المنطقة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.

كما حضره أعضاء مجلس كنائس القدس، ومجلس أوقاف القدس الشريف، وشخصيات مقدسية، ورؤساء كنائس الأردن.

--(بترا)





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20/12/2023 18:27:38