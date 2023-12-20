محاضرة تؤكد دور مسيحيي المشرق العربي في المقاومة عبر التاريخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أكد الباحث الدكتور موفق محادين، دور مسيحيي المشرق العربي في مقاومة المحتل الأجنبي، والحملات الاستعمارية التي شهدتها المنطقة عبر التاريخ.

ولفت محادين في محاضرته التي حملت عنوان "ثقافة المقاومة في المسيحية" وألقاها مساء أمس الثلاثاء في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية، إلى أن محاضرته تقارب المسيحية بوصفها من ثقافات المشرق العربي القديم وليس إحدى الديانات، مستعرضا دور المسيحيين في المشرق بالحقبات التاريخية القديمة في مواجهة هيمنة حضارتي فارس وروما.

وأشار إلى أن العلاقة بين المسيحية واليهودية الصهيونية علاقة صراع، مبينا أن المسيحية ديانة أخلاقية بينما تقوم الصهيونية على مبادئ لا أخلاقية.

وأكد أن المسيحية ولدت ونشأت وتبلورت في الشرق بين نهري الفرات والنيل، مستعرضا مراحل تلك الحقبة الزمنية.

كما أشار إلى القبائل العربية المسيحية في الحقب العربية القديمة ما قبل الإسلام ومنها بكر وتغلب، لافتا إلى أن الشاعرين عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد كانا يدينان بالديانة المسيحية.

وقال إن الأزمنة المسيحية في المشرق العربي كانت أزمنة مقاومة وأول من انخرط في مقاومة المحتل هم مسيحيو المشرق وهم من حافظوا على اللغة العربية على امتداد الحملات الاستعمارية والاحتلالية التي شهدتها المنطقة بما فيها الحملات البيزنطية وحملات الفرنجة وصولا إلى مرحلة الاستعمار الجديد.

ولفت إلى أن رواد حركة التحرر الوطني العربي جلهم من مسيحيي المشرق، مستعرضا عددا من الأسماء البارزة ومنها قسطندي زريق وزكي الارسوزي وغيرهما.

--(بترا)

م ت/ف م/رق

20/12/2023 18:11:42