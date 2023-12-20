الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 20 كانون الأول (بترا)- شارك الأردن في مؤتمر "الأمن الغذائي في الوطن العربي خلال الأزمات وما بعدها"، الذي بدأت أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وبالشراكة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
وقدم رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور عبدالله الموسى، مداخلة بعنوان "صدمات وضغوط نظام الغذاء في الوطن العربي"، بين ان العنف والصراعات تأتي في مقدمة الصدمات، ما يزيد من حدة عدم الأمان الغذائي في البلدان المتضررة، وانها تركت أثرا بالغا على سبل العيش والإنتاجية وهجرة السكان.
وكان المدير العام لمنظمة الإلكسو، محمد ولد أعمر، أكد خلال الافتتاح أهمية معالجة تدهور حالة الأمن الغذائي العربي، الذي يتضاعف نتيجة عوامل تتصل بتغير المناخ وندرة المياه، والتصحر، والتوسع العمراني، وزيادة تواتر حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات.
--(بترا)
ض ع/ن ح/رق
20/12/2023 17:58:56
MENAFN20122023000117011021ID1107635229
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.