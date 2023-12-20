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الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي

12/20/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 20 كانون الأول (بترا)- شارك الأردن في مؤتمر "الأمن الغذائي في الوطن العربي خلال الأزمات وما بعدها"، الذي بدأت أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وبالشراكة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وقدم رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور عبدالله الموسى، مداخلة بعنوان "صدمات وضغوط نظام الغذاء في الوطن العربي"، بين ان العنف والصراعات تأتي في مقدمة الصدمات، ما يزيد من حدة عدم الأمان الغذائي في البلدان المتضررة، وانها تركت أثرا بالغا على سبل العيش والإنتاجية وهجرة السكان.

وكان المدير العام لمنظمة الإلكسو، محمد ولد أعمر، أكد خلال الافتتاح أهمية معالجة تدهور حالة الأمن الغذائي العربي، الذي يتضاعف نتيجة عوامل تتصل بتغير المناخ وندرة المياه، والتصحر، والتوسع العمراني، وزيادة تواتر حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات.

--(بترا)


ض ع/ن ح/رق

20/12/2023 17:58:56

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