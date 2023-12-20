الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- أشرف سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، على تجهيز ووداع طائرة مساعدات أردنية جديدة، للأهل في قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني طارق أحمد.
وتحمل الطائرة، التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، طرودا غذائية وملابس شتوية وحرامات ومستلزمات نساء وأطفال.
ووفقا لأمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، فإن الطائرة أرسلت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.
وأضاف في تصريح صحفي "مستمرون في إرسال المساعدات حسب الأولوية في كل ما يردنا من احتياجات وبكافة الطرق الممكنة، والتي تؤمّن أهلنا في غزة بالمواد الأساسية والتي تمس الاحتياجات الشخصية نظراً للظروف التي يمرون بها حالياً.
وأفاد الشبلي بأن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة وصل إلى 22 طائرة و89 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.
--(بترا)
ج ب/ن ح/رق
20/12/2023 18:07:52
MENAFN20122023000117011021ID1107635228
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