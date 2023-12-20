الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أشرف سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، على تجهيز ووداع طائرة مساعدات أردنية جديدة، للأهل في قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني طارق أحمد.

وتحمل الطائرة، التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، طرودا غذائية وملابس شتوية وحرامات ومستلزمات نساء وأطفال.

ووفقا لأمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، فإن الطائرة أرسلت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وأضاف في تصريح صحفي "مستمرون في إرسال المساعدات حسب الأولوية في كل ما يردنا من احتياجات وبكافة الطرق الممكنة، والتي تؤمّن أهلنا في غزة بالمواد الأساسية والتي تمس الاحتياجات الشخصية نظراً للظروف التي يمرون بها حالياً.

وأفاد الشبلي بأن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة وصل إلى 22 طائرة و89 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

--(بترا)

ج ب/ن ح/رق

20/12/2023 18:07:52