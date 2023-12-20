2933 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2933 طنا، منها 1803 أطنان خضار، و886 طن فواكه، و243 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و50، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 65 و85، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

20/12/2023 17:46:35