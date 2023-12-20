لبنان: مقتل شخص بقصف إسرائيلي على الجنوب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قتل لبناني وأصيب آخر بجروح خطرة بعد ظهر اليوم الأبعاء، بقصف إسرائيلي على سيارة في بلدة كفركلا الحدودية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"بترا" إن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم بالمدفعية بلدات، يارين، ومروحين، وأطراف بلدة الناقورة، وجبل اللبونة، وميس الجبل، إلى جانب تنفيذ غارات جوية استهدفت أطراف كفرشوبا، وكفر حمام وحلتا في منطقة العرقوب، وأطراف عيتا الشعب، وكفركلا، والناقورة ويارون.

--(بترا)

ف ج/ن ح/رق

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20/12/2023 17:40:52