لبنان: مقتل شخص بقصف إسرائيلي على الجنوب

لبنان: مقتل شخص بقصف إسرائيلي على الجنوب
التاريخ
12/20/2023 2:33:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- قتل لبناني وأصيب آخر بجروح خطرة بعد ظهر اليوم الأبعاء، بقصف إسرائيلي على سيارة في بلدة كفركلا الحدودية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"بترا" إن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم بالمدفعية بلدات، يارين، ومروحين، وأطراف بلدة الناقورة، وجبل اللبونة، وميس الجبل، إلى جانب تنفيذ غارات جوية استهدفت أطراف كفرشوبا، وكفر حمام وحلتا في منطقة العرقوب، وأطراف عيتا الشعب، وكفركلا، والناقورة ويارون.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
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20/12/2023 17:40:52
MENAFN20122023000117011021ID1107635226
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