محاضرة تعاين أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- عاينت محاضرة بعنوان "قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان التشيكيلي سليمان منصور"، ألقاها الفنان التشكيلي محمد العامري، أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور، صاحب اللوحة الفنية ذائعة الصيت "جمل المحامل"، مساء أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي.

وقال العامري في المحاضرة التي قدمه فيها الناقد التشكيلي الدكتور مازن عصفور ضمن فعاليات "سلسلة الحوارات الفنية" التي تنظمها وزارة الثقافة، إن الفنان منصور والمولود عام 1947 في بيرزيت يعد أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، ومن الذين أسهموا في بناء منظومة جمالية تتمثل في تعميق الذاكرة الفلسطينية عبر الفعل الجمالي كصورة ضدية للمحو والمصادرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وبين أن أعماله شكلت صورة النضال ضد المحتل الإسرائيلي الذي يحاول دائما استبدال الهوية الفلسطينية بأخرى، كجزء من منهجية المصادرة للذاكرة، فكانت الايقونات التي نفذها منصور بمثابة نضال ناعم وعميق ضد مخططات المحتل الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أعماله حققت سلطة وانتشار في شتى أنحاء العالم، إلى جانب ما يمتلك من قدرات تشكيلية ذات خبرة عالية في التقنية والبناء الشكلي، والدلالة في المعنى والرسالة المراد ايصالها للمتلقي، مشيرا إلى أن الموروث الشعبي الفلسطيني بجميع أشكاله الإنسانية والجمالية والحضارية، شكل مؤونته ومصدر إلهامه في بناء خطابه الجمال.

وبين أن لوحة جمل المحامل التي رسمها عام 1973، تعد الأكثر شهرة له من بين أعماله كونها أصبحت أيقونة وعلامة مميزة بين الناس، بما تحمله من مجاز الخطاب وقوة المعنى ورسالة المقاومة.

وأشار إلى أن منصور طرح مجموعة من المراحل التي تنتظم في الذاكرة الجمعية الفلسطينية والعربية من خلال توظيف المفردات الزخرفية في الأمكنة والثوب الفلسطيني والكوفية والعلم وحمامة السلام والرموز الدينية الاسلامية والمسيحية وصولا إلى طبيعة الأشجار الشهيرة في فلسطين كالبرتقال والزيتون وكروم الدوالي، بحيث شكلت هذه الرموز المعين الأهم لمجمل تجربته.

واستعرض في المحاضرة بمصاحبة عرض بصري على "الداتا شو" أبرز أعماله، مفككا الرموز ومسلطا الضوء على التقنيات الفنية التي وظفها في أعماله، كما تطرق إلى تجربته في الأعمال الفنية الطينية وتحولاتها في السطح التصويري.

وكان الدكتور عصفور استهل المحاضرة التي حضرها عدد من التشكيليين والمهتمين، بتسليط الضوء على أهمية الفن في التعبير عن الهموم الوطنية والقضايا الإنسانية، ودور الفنان في استخدام أدواته بما يخدم قضيته.

--(بترا)

م ت/ف م/رق

20/12/2023 17:39:49