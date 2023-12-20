القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل حربها على المخدرات والأمن ينفذ مداهمات نوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات، نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد.

وأضاف أن الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح اليوم حملاتها لملاحقة وإلقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الأشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية، لافتاً أن الفرق الأمنية التخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها، وبدأت بتنفذها منذ صباح هذا اليوم.

وأضاف أن الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة وإلقاء القبض عليهم، دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأسعف للعلاج .

وأوضح أنه ألقي القبض على 9 أشخاص، 6 منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية، ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة او الاتجار بها داخل المملكة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه ضُبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، 720 ألف حبة مخدرة، و1565 كف حشيش، و21 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.

وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.

وأكدت مديرية الأمن العام مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.

--(بترا)

ل م/رق

20/12/2023 17:36:14