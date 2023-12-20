القوات المسلحة تساند الأهل في غزة بمساعدات إغاثية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وتضم القافلة 15 شاحنة، تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسير المساعدات ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

--(بترا)

ل م/رق

20/12/2023 17:28:27